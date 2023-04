Union Berlin duelliert sich am heutigen Tag in der Bundesliga mit dem VfL Bochum. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr die Begegnung am 28. Bundesligaspieltag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Union Berlin trifft am heutigen Sonntag, den 16. April, am 28. Spieltag der Bundesliga auf den VfL Bochum. Das Duell im Stadion An der Alten Försterei Berlin beginnt um 17.30 Uhr.

Union Berlin spielt eine starke Saison 2022/23. Mit 51 Zählern liegt das Team von Urs Fischer aktuell auf Champions-League-Kurs. Nach dem Pokal-Aus gegen Eintracht Frankfurt mussten die Eisernen am vergangenen Spieltag gegen den BVB jedoch einen weiteren Rückschlag verkraften. Die Berliner verloren gegen Borussia Dortmund in einer umkämpften Partie mit 1:2. Gelingt Union Berlin gegen die abstiegsgefährdeten Bochumer heute wieder ein Erfolgserlebnis?

Ein Selbstläufer wird ein Sieg für Union Berlin gegen den VfL Bochum keinesfalls. Im Hinspiel zeigte der VfL Bochum gegen die Unioner eine starke kämpferische Leistungen und gewann die Begegnung nicht unverdient mit 2:1. Der VfL geht heute dennoch als Außenseiter in die Partie. Mit 26 Punkten ist das Team von Thomas Letsch akut abstiegsgefährdet, zuletzt büßte der VfL Bochum durch die Niederlage gegen den VfB Stuttgart Boden im Kampf um den Klassenerhalt ein. Können die Bochumer heute dennoch erneut das Topteam ins Stolpern bringen?

Union Berlin vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin:

VfL Bochum:

Union Berlin vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum überträgt DAZN heute exklusiv im TV und Livestream. DAZN hält nämlich die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga. Um 17.00 Uhr startet der Sender mit seiner TV-Übertragung auf DAZN 2. Das DAZN-Team besteht heute aus Moderator Daniel Herzog, Kommentator Michael Born und Experte Benny Lauth.

Im Livestream zeigt der TV-Sender die Partie zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum ebenfalls live und in voller Länge. Den Livestream von DAZN findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser oder in der DAZN-App.

DAZN überträgt neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga auch die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Boxen, Handball, Tennis und noch vieles mehr. Für ein DAZN-Abo zahlt Ihr im Monat zwischen 9,99 Euro und 39,99 Euro. DAZN bietet Euch die Option, zwischen drei Abonnement-Paketen zu wählen. Alle Informationen dazu findet Ihr hier.

Union Berlin vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 28. Spieltag, Bundesliga

28. Spieltag, Bundesliga Begegnung: Union Berlin vs. VfL Bochum

Union Berlin vs. VfL Bochum Datum: 16. April

16. April Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielort: Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Stadion An der Alten Försterei, Berlin Übertragung im TV: DAZN 2

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Union Berlin vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch das Spiel zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum in einem ausführlichen Liveticker. Bei SPOX verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Rasen. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 28. Spieltag: Die aktuelle Tabelle