SC Freiburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SC Freiburg und der FC Bayern München stehen sich heute zum zweiten Mal in der selben Woche gegenüber. Heute geht es nicht ums Weiterkommen, sondern um drei Punkte für die Bundesliga. Wir Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nur wenige Tage nach dem Pokal-Aus in letzter Sekunde muss der FC Bayern München erneut gegen den SC Freiburg ran, dieses Mal in der Bundesliga.

Das Ausscheiden im DFB-Pokal kann zwar nicht mehr korrigiert werden, dafür können die Münchner am heutigen Samstag, den 8. April, im Rahmen des 27. Spieltags mit einem Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft machen, vor allem da Verfolger Borussia Dortmund im Parallelspiel mit Union Berlin einen harten Brocken vor sich hat.

Angepfiffen wird Freiburg gegen Bayern München um 15.30 Uhr. Während das Pokalspiel am Dienstag noch in der Münchner Allianz-Arena über die Bühne ging, haben heute nun die Freiburger den Heimvorteil auf ihrer Seite, gespielt wird im Europa-Park-Stadion (Freiburg).

© getty Der SC Freiburg bezwang am Dienstag den FC Bayern München im Viertelfinale des DFB-Pokals.

SC Freiburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer Freiburg gegen den FC Bayern heute live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht um Sky herum. Beim Pay-TV-Sender liegen die Übertragungsrechte für alle Samstagsspiele, so auch Freiburg vs. FC Bayern. Das Duell kann sowohl als Einzelspiel als auch als Teil der heutigen Bundesligakonferenz gesehen werden.

Die, die eher der Einzelübertragung zugeneigt sind, müssen entweder Sky Sport Bundesliga UHD oder Sky Sport Bundesliga 2 (HD) anmachen. Um 15.15 Uhr gehen dort die Vorberichte los, Kai Dittmann kümmert sich um den Kommentar. Die Konferenz wird bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Top Event angeboten.

Sky ist auch der Anbieter, der sich um die Übertragung im Livestream kümmert. Mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW könnt Ihr sowohl auf das Einzelspiel als auch auf die Konferenz zugreifen.

SC Freiburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX tickert das zweite Duell zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München in dieser Woche live und detailliert mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Riesenchancen - bei uns bekommt Ihr alles Wichtige beschrieben.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München.

Hier geht es zum Liveticker der Samstagskonferenz.

SC Freiburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: SC Freiburg - FC Bayern München

SC Freiburg - FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 27

27 Datum: 8. April 2023

8. April 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Europa-Park-Stadion, Freiburg

Europa-Park-Stadion, Freiburg TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag