Am 30. Spieltag empfängt der FC Bayern München am Sonntag die Mannschaft von Hertha BSC Berlin. Hier erfahrt Ihr, welcher Anbieter das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker zeigt / überträgt.

Der Kampf um die Schale geht in die entscheidende Phase! Dabei hat der FC Bayern, Serienmeister seit zehn Jahren, den Gewinn der Bundesliga wieder in der eigenen Hand. Dank der 1:3-Pleite in Mainz am vergangenen Wochenende konnte der BVB erneut am Rekordmeister zwar vorbeiziehen, doch Dortmund patzte am Freitag beim 1:1 in Bochum.

Nach nun vier sieglosen Spielen in Folge soll der Münchner Talfahrt ein Ende gesetzt werden. Zu Gast ist an diesem Sonntag ausgerechnet Hertha BSC - Tabellenschlusslicht und mindestens genauso formschwach wie die Bayern selbst.

Dabei versuchte sich FCB-Coach Tuchel zuletzt an einer bemerkenswerte Maßnahme. Um den "müde wirkenden" Kader wieder auf Trapp zu bringen, verordnete er nach der Niederlage gegen Mainz drei freie Tage. Dringend notwendige Erholungszeit oder doch das falsche Signal? Die Reaktion gibt es heute gegen Berlin.

FC Bayern München vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 30. Spieltag

Datum: Sonntag, 30. April

Anstoß: 15.30 Uhr

Spielort: Allianz Arena in München

FC Bayern München vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Match wird heute exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen. Alle Infos zum Abo sowie den Ausstrahlungszeiten gibt's im Folgenden.

FC Bayern München vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Ihr wollt das Spiel zwischen den Bayern und Hertha BSC heute live via Stream verfolgen? Dann müsst Ihr in Besitz entweder des DAZN Standard oder Unlimited-Abonnements sein. Mit beiden Tarifen könnt Ihr auf alle Sportinhalte zugreifen, die DAZN derzeit zur Verfügung stehen. Das heißt Bundesliga, UEFA Champions League, NBA, NFL, Boxen, WWE, Darts und so Vieles mehr. Einen genauen Überblick könnt Ihr Euch hier verschaffen.

Wenn Ihr bereits Kundin oder Kunde von DAZN seid, dann müsst Ihr noch den entsprechenden Stream aufrufen. Beginn der Übertragung ist um 14.30 Uhr. Als Kommentatoren werden Freddy Harder und Experte Michael Ballack im Einsatz sein.

FC Bayern München vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Eine Übertragung im linearen Fernsehen gibt es nur mittels eines Receivers der Marken Sky, Vodafone oder Telekom. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

Das Spiel des FC Bayern wird ab 14.45 Uhr auf dem Kanal DAZN1 zu sehen sein.

FC Bayern München vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Darüber hinaus stellen wir von SPOX auch einen Liveticker zur Verfügung. Hier halten wir Euch mittels minütlicher Updates stets auf dem Laufenden. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels Bayern München vs. Hertha BSC

FC Bayern München vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Bayern: Sommer - Cancelo, Pavard, de Ligt, Mazraoui - Gravenberch, Kimmich, Musiala, Coman, Müller - Choupo-Moting

Sommer - Cancelo, Pavard, de Ligt, Mazraoui - Gravenberch, Kimmich, Musiala, Coman, Müller - Choupo-Moting Berlin: Christensen - Kenny, Kempf, Rogel, Plattenhardt - Tousart, Cigerci, Lukebakio, Richter, Serdar - Ngankam

