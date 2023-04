Im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 plant der FC Bayern München im Sommer eine Reise nach Japan, wo zum achten Mal die "Asien Tour" stattfindet. Termine, Testspiele, Gegner, Kader - hier bekommt Ihr die wichtigsten Infos zum Trainingslager geliefert.

Der FC Bayern München befindet sich aktuell noch mitten im Titelkampf und fünf Runden vor Ende der deutschen Meisterschaft in einer ungewöhnlichen Situation. Der Rekordmeister führt die Bundesliga-Tabelle nämlich nicht wie eigentlich gewohnt an, sondern hat die Verfolgerrolle inne. Der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund beträgt jedoch nur einen Zähler.

Bundesliga: Der obere Teil der Tabelle vor dem 30. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia Dortmund 29 66:39 27 60 2. Bayern München 29 79:33 46 59 3. Union Berlin 29 44:31 13 55 4. Freiburg 29 45:37 8 53

FC Bayern München - Asien Tour im Sommer 2023: Termine, Testspiele, Gegner, Kader

Während die Münchner alles daran setzen, eine titellose Saison zu verhindern, hat der Verein bereits Infos zum Trainingslager im Sommer bekanntgegeben. Der Serienmeister wird sich im Rahmen der "Asien Tour" unter anderem in Japan auf die nächste Saison vorbereiten.

Im Folgenden gibt es die wichtigsten Infos zur Sommervorbereitung des FC Bayern.

Bevor es den FC Bayern jedoch aufs andere Ende der Welt verschlägt, wird der erste Teil der Vorbereitung am Tegernsee, unweit von München, absolviert. Dort rollt dann vom 15. bis 20. Juli auf den Trainingsplätzen der Ball.

Die "Asien Tour" folgt nicht lange darauf und ist Teil der "Audi Summer Tour", die im Sommer 2023 nun zum achten Mal stattfindet. Dafür bricht der FCB am 24. Juli für eine Reise in die japanische Metropole Tokio auf. In der Hauptstadt des Inselstaates verweilt der Serienmeister bis zum 3. August.

In diesem Zeitraum sind im Nationalstadion zwei "Audi Football Summits", also Vorbereitungsspiele, geplant. Infos zum Gegner gibt es jedoch erst zu einer Begegnung: Am 29. Juli trifft der FC Bayern auf den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale. Die Gegner beim Auftaktspiel am 26. Juli in Tokio und beim dritten Testspiel, das an einem anderen Ort stattfinden wird, sind noch nicht bekannt.

Für den FCB ist es das erste Mal seit 2008, dass man mit der Profimannschaft nach Japan reist. In Asien war Bayern MÜnchen zuletzt zu Gast in China und Singapur.

"Der FC Bayern ist sich seiner Wurzeln in Bayern und München stets bewusst, und es gehört zur Tradition des Clubs, dass wir uns immer wieder am Tegernsee auf die neue Saison vorbereiten. Gleichzeitig wollen wir unseren Fans auf der ganzen Welt regelmäßig die Möglichkeit bieten, unsere Spieler auch einmal live zu erleben. Wir freuen uns auf die diesjährige ,Audi Summer Tour' in Asien", wird der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn auf der Website des FC Bayern zitiert.

