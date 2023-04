BVB vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund misst sich heute in der Bundesliga mit Union Berlin. Wie Ihr die Partie des 27. Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Borussia Dortmund musste am vergangenen Wochenende die Tabellenführung nach nur einer Woche wieder abgeben. Im Topspiel der 26. Spielrunde verloren die Schwarz-Gelben gegen den Rivalen FC Bayern München mit 2:4. Der Rückstand auf die Münchner beträgt acht Spieltage vor Schluss zwei Zähler.

Eine Woche darauf, am heutigen Samstag (8. April), ist der BVB wieder in der Bundesliga im Einsatz. Erneut steht ihm ein starker Gegner gegenüber: der Tabellendritte Union Berlin. Auch zwischen Dortmund und den Eisernen liegen nur zwei Punkte. Sollte Union Berlin also gewinnen, würde man in der Tabelle an den BVB vorbeiziehen.

Für beide Teams geht heute eine Englische Woche zu Ende, waren sie unter der Woche noch im Viertelfinale des DFB-Pokals gefragt. Union scheiterte an Eintracht Frankfurt (0:2), auch Borussia Dortmund verlor 0:2 gegen RB Leipzig.

BVB vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Samstagsspiele der Bundesliga gehören zum Rechtepaket von Sky. Deswegen ist es der Pay-TV-Sender, der sich der Übertragung des Spiels zwischen dem BVB und Union Berlin angenommen hat. Das Einzelspiel wird bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) übertragen. Um 15.15 Uhr, eine Viertelstunde vor Anpfiff also, beginnt die Übertragung, Hansi Küpper wurde dafür als Kommentator ausgewählt.

© getty Borussia Dortmund ist trotz der Niederlage gegen den FC Bayern München am vergangenen Wochenende weiterhin im Rennen um die Meisterschaft.

Weil neben BVB vs. Union Berlin vier weitere Partien in der Bundesliga zeitgleich stattfinden, wird um 15.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) zudem auch eine Konferenz bereitgestellt. So verpasst Ihr kein Tor und keine Riesenchance in den Parallelspielen.

Einzelspiel oder Konferenz - für was auch immer Ihr Euch entscheidet: Es wird eine Livestream-Option angeboten. Mit einem SkyGo-Abonnement könnt Ihr diese aufsuchen, aber auch via WOW erreicht Ihr dasselbe Ziel.

BVB vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Die, die kein Sky-Abo haben und weder das Pay-TV noch das Livestream-Angebot nutzen können, haben immer noch die Möglichkeit, im Liveticker von SPOX über das Geschehen mitzulesen.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin.

BVB vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. Union Berlin

Borussia Dortmund vs. Union Berlin Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 27

27 Datum: 8. April 2023

8. April 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag