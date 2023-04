BVB: Jadon Sancho liebäugelt offenbar mit spektakulärer Rückkehr

Der Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United zahlte sich bisher für beide Seiten noch nicht aus. Folgt nun die spektakuläre Rückkehr zum BVB? Der Engländer will laut der Süddeutschen Zeitung als Leihspieler wieder im Signal-Iduna-Park spielen.

Dem Bericht zufolge will Sancho "dem Vernehmen nach lieber heute als morgen, als Leihgabe, zum BVB zurückkehren."

Sancho wurde in der Jugend des FC Watford groß und wechselte im Alter von 15 Jahren in die Jugend von Manchester City. Im Sommer 2017 zog der Engländer weiter zum BVB, wo er zu einem der besten jungen Spieler Europas reifte. In 137 Spielen für die Schwarz-Gelben erzielte der 23-fache englische Nationalspieler 50 Tore und 64 Vorlagen. Manchester United eiste Sancho im Juli 2021 für 85 Millionen Euro aus Dortmund los, seitdem läuft der Flügelspieler im Old Trafford auf, wo er nicht an seine BVB-Form herankommt.

Sancho hatte zudem mit körperlichen und mentalen Problemen zu kämpfen, kam aber dennoch auf 33 Pflichtspieleinsätze, sechs Tore und zwei Vorlagen.