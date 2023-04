Zum Abschluss des 29. Spieltags der Bundesliga trifft am heutigen Abend Borussia Mönchengladbach auf Union Berlin. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung und wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag, den 23. April, duellieren sich am 29. Bundesligaspieltag Borussia Mönchengladbach und Union Berlin. Die Begegnung wird um 19.30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach angepfiffen.

Die heutigen Gäste aus Berlin kämpfen aktuell um die Teilnahme an der Champions League. Mit 52 Punkten nach 28. Spieltagen ist die Mannschaft von Urs Fischer vielversprechend platziert. An den vergangenen beiden Spieltagen büßte Union Berlin im Kampf um die Königsklasse jedoch einige Punkte ein. Nach der knappen Niederlage gegen den BVB reichte es für die Unioner am letzten Wochenende gegen den VfL Bochum nur zu einem 1:1.

Auch Borussia Mönchengladbach holte am vergangenen Spieltag einen Punkt. Gegen Eintracht Frankfurt kassierten die Gladbacher nach langer Führung kurz vor Ende der Begegnung noch den Ausgleich. Mit 36 Zählern befindet sich die Borussia im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Bleibt das Team von Daniel Farke heute auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen?

Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Omlin - Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini - Weigl, Koné - Hofmann, Neuhaus, Stindl - Thuram

Omlin - Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini - Weigl, Koné - Hofmann, Neuhaus, Stindl - Thuram Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Roussillon - Laidouni, Haberer - K. Behrens, Becker

Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin zeigt DAZN am heutigen Sonntagabend exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 1 seht Ihr das Spiel live und in voller Länge im Pay-TV. Die Vorberichte zum Spiel beginnen um 19.00 Uhr. Für DAZN sind heute Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Michael Born, Experte Benny Lauth und Reporter Benni Zander im Einsatz.

Im Livestream überträgt DAZN das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin heute auch live und vollumfänglich. Den Livestream des TV-Senders findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser oder in der DAZN-App.

Ein Abo kostet bei DAZN im Monat zwischen 9,99 Euro und 39,99 Euro. Der TV-Sender bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World die Wahl zwischen drei Abo-Modellen. Alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Pakten findet Ihr hier. DAZN zeigt neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga auch die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Handball, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen und noch vieles mehr.

Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch am heutigen Abend die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin im Liveticker. Mit unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde der Begegnung. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

