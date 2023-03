Bundesliga: Baumgart-Verlängerung beim 1. FC Köln nur Formsache

Steffen Baumgart (51) wird wohl auch über den 30. Juni 2024 hinaus noch Trainer des 1. FC Köln bleiben.

"Mein Vertrag läuft noch eineinhalb Jahre. Bei den Verhandlungen habe ich ein ganz klares Gespräch mit Christian Keller (Geschäftsführer des 1. FC Köln, d.Red.) geführt. Wir haben gesagt: Was ich jetzt bis 2024 im Vertrag stehen habe, machen wir so noch ein Jahr weiter, wenn der Verein will", sagte der FC-Coach im Aktuellen Sportstudio des ZDF.

Zuletzt hatten beide Seiten wiederholt betont, dass sie an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit sehr interessiert seien. Der Kölner Fußballlehrer gilt bei den Anhängern der Rheinländern mittlerweile als Ikone und genießt sehr große Popularität. Baumgart selbst ist zufrieden über die "getroffenen Absprachen".

Am Freitag hatten die Kölner 0:2 gegen Abstiegskandidat VfL Bochum verloren: "Wir haben noch nicht die 100-prozentige Lösung parat, warum es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Wenn ich das Spiel gegen Bochum sehe oder die Spiele davor: Da war immer mehr drin als wir erreicht haben."