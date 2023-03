VfL Bochum vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Bochum empfängt am heutigen Tag RB Leipzig zum Duell in der Bundesliga. Wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt und alle weiteren Informationen zu der Begegnung am 25. Spieltag der Bundesliga, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Am heutigen Samstag, den 18. März, kommt es am 25. Bundesligaspieltag zum Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Bochum und RB Leipzig. Der Start der Partie ist für 15.30 Uhr angesetzt. Als Austragungsort des Spiels dient das Vonovia-Ruhrstadion in Bochum.

Der VfL Bochum lebt! Am vergangenen Spieltag siegte das Team von Thomas Letsch mit 2:0 gegen den 1. FC Köln, der VfL feierte damit den erst zweiten Auswärtssieg der Saison. Die Abstiegszone hat der VfL Bochum nach dem vergangenen Wochenende vorerst verlassen, mit 22 Punkten liegt der heutige Gastgeber auf dem 14. Tabellenrang. Der VfL benötigt dennoch dringend weiter Punkte im Abstiegskampf.

Mit RB Leipzig wartet auf den VfL Bochum jedoch ein schwerer Gegner. Die Leipziger liegen mit 45 Punkten aktuell klar auf Champions-League-Kurs. Im Hinspiel wurde RB Leipzig im Duell gegen den VfL Bochum seiner Favoritenrolle gerecht. Mit 4:0 bezwangen die heutigen Gäste die Bochumer vor eigener Kulisse. Gelingt dem Team von Marco Rose, nach den Strapazen unter der Woche in der Champions League, erneut ein Sieg?

VfL Bochum vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem VfL Bochum und RB Leipzig zeigt heute Sky exklusiv im TV und Livestream. Live und in voller Länge seht Ihr die Begegnung ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Für Sky kommentiert die Partie Hannes Herrmann. Der Pay-TV-Sender überträgt das Duell alternativ in der Samstags-Konferenz auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event.

© getty Wiederholt RB Leipzig heute den Erfolg aus dem Hinspiel?

Als Sky-Kunden habt Ihr am heutigen Tag zudem die Option die Partie zwischen dem VfL Bochum und RB Leipzig live und vollumfänglich im Livestream zu erleben. Den Livestream des Pay-TV-Senders seht Ihr mit dem Angebot von WOW und in der Sky-Go-App.

VfL Bochum vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Die Partie zwischen dem VfL Bochum und RB Leipzig könnt Ihr heute hier bei SPOX im Liveticker verfolgen. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Sekunde des Spielgeschehens. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

