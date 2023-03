Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga stehen sich heute mit Union Berlin und Eintracht Frankfurt zwei Topmannschaften gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Sowohl für Union Berlin als auch für Eintracht Frankfurt ist die Partie am heutigen Sonntag, den 19. März, das zweite Spiel in dieser Woche. Während die Frankfurter gegen die SSC Neapel im Achtelfinale der Champions League das Wunder nicht vollbringen konnten und auch auswärts chancenlos blieben - wobei die Ausschreitungen vor dem Spiel mehr Aufmerksamkeit als das Spiel selbst erregten -, musste sich auch Union Berlin vom europäischen Fußball verabschieden.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt ist Teil des 25. Spieltags, der heute beendet wird. Als eines von drei Spielen geht die Partie um 15.30 Uhr im Berliner Stadion An der Alten Försterei los. Die beiden Kontrahenten liegen in der Tabelle extrem nah beieinander. Beide haben 45 Punkte, aufgrund der besseren Tordifferenz ist Union Vierter, Frankfurt Fünfter.

© getty Eintracht Frankfurt will nach dem Aus in der Champions League wieder auf die Siegesstraße zurück.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer das Spektakel zwischen Union Berlin und Frankfurt live und in voller Länge verfolgen möchte, hat nur eine einzige Möglichkeit, dies zu tun: DAZN. Beim Streamingdienst liegen zwar nicht die Übertragungsrechte aller Bundesligaspiele, dafür jedoch die der Freitags- und Sonntagsspiele.

Um keine Sekunde von der Übertragung zu verpassen, müsst Ihr um 15 Uhr einschalten. Um die Uhrzeit beginnt nämlich die Vorberichterstattung zum Spiel. Während der Begegnung wird folgendes Personal eingesetzt:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Freddy Harder

Freddy Harder Experte: Seb Kneißl

Im Laufe des Tages bietet der Streamingdienst später dann auch die anderen zwei Partien des 25. Spieltags an: ab 16.45 Uhr Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München und ab 19 Uhr Mainz 05 vs. SC Freiburg.

Neben der Bundesliga besitzt DAZN auch Rechte an Spielen der Serie A, Ligue 1, Primera Division und an Länderspielen. Aber auch Sportarten wie Tennis, Darts, MMA, Boxen, Handball, US-Sport (NBA und NFL), Wintersport, Radsport und noch vieles mehr bilden das vielfältige Sportangebot von DAZN.

Das dafür benötigte Abonnement setzt sich aus drei verschiedenen Paketen zusammen. Angeboten werden DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt kein DAZN-Abo? Kein Problem, SPOX tickert die Partie live und detailliert mit. So verpasst Ihr ebenfalls keine wichtige Spielaktion - und das gratis.

Hier geht es zum Liveticker zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Union Berlin: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Diogo Leite - Juranovic, R. Khedira, Gießelmann - Thorsby, Seguin - Becker, K. Behrens

Frankfurt: Trapp - Buta, Tuta, Ndicka, C. Lenz - Jakic, Sow - Knauff, M. Götze, Kamada - Kolo Muani

Begegnung: Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 25

25 Datum: 19. März 2023

19. März 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Stadion An der Alten Försterei, Berlin Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 25. Spieltag