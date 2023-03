Borussia Mönchengladbach: Tabea Kemme ledert gegen Marcus Thuram

Sky-Expertin Tabea Kemme hat deutliche Kritik an Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach geübt.

"Oh mein Gott, das wäre mir so peinlich. Ich würde mich so schämen", sagte die 31-Jährige in der ran Bundesliga Webshow.

Hintergrund ist Thurams Schwalbe im Bundesligaspiel zwischen der Borussia und dem SC Freiburg am vergangenen Samstag (0:0). Der französische Stürmer war in der 65. Minute in den Strafraum gezogen, lief auf Nicolas Höfler auf, schlug einen Haken und ging dann zu Boden. Schiedsrichter Benjamin Brand entschied erst auf Elfmeter, nahm seine Entscheidung nach Ansicht der Videobilder aber korrekterweise zurück.

"Sowas betitel ich gerne als 'Fallobst'. Ohne Grund fällt der faule Apfel vom Baum. Solche Charaktere möchte ich auf dem Platz nicht sehen. Es ist nicht das erste Mal, dass das bei ihm vorkommt", so Kemme.

Zuvor hatten bereits Dietmar Hamann, Lothar Matthäus und Stefan Effenberg Thuram kritisiert. "Für mich gehört Thuram gesperrt. Für mich ist das eine Schande für den Fußball", polterte Hamann.