Es ist Zeit für den "Klassiker" zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Die beiden Spitzenteams kämpfen heute um die Tabellenführung in der Bundesliga. Doch wer zeigt / überträgt das Spiel - Sky oder DAZN? Hier erfahrt Ihr es.

Die Länderspielpause ist zu Ende, seit gestern wird in der Bundesliga wieder Fußball gespielt. Am heutigen Samstag (1. April) stehen im Rahmen des 26. Spieltags sechs Spiele an. Die größte Aufmerksamkeit zieht dabei auf jeden Fall der "Klassiker" zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund auf sich.

Der Tabellenzweite aus München und der Tabellenführer aus Dortmund bestreiten Ihr zweites Saisonspiel in der Münchner Allianz-Arena, wo das Duell um 18.30 Uhr angepfiffen wird. Die erste Begegnung zwischen den beiden Topteams endete 2:2. Außerdem: Heute steht beim FCB nicht mehr Julian Nagelsmann, sondern zum ersten Mal der neue Trainer Thomas Tuchel an der Seitenlinie. Er gibt gegen seinen ehemaligen Verein sein Debüt.

© getty Der FC Bayern und Borussia Dortmund stehen sich im "Klassiker" gegenüber.

Sky oder DAZN: Wer zeigt FC Bayern München vs. BVB heute live im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte an der Bundesliga teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN. Die genaue Verteilung der Spiele sieht dabei folgendermaßen aus: DAZN kümmert sich um die Freitags- und Sonntagsspiele, Sky um den Rest.

Da heute nicht Freitag oder Sonntag ist, gibt es nur eine Lösung: FC Bayern München gegen Borussia Dortmund wird von Sky live und in voller Länge übertragen. Auf den Sendern Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Top Event geht um 17.30 Uhr die Vorberichterstattung los. In der Stunde vor dem Anpfiff werden die Zuseherinnen und Zuseher vor ihren Bildschirmen auf das Duell heiß gemacht, danach übernimmt Kommentator Wolff Fuss die Übertragung.

Sky bietet zum Spiel auch einen Livestream an, den Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder mit Zugriff auf den Streamingdienst WOW nutzen könnt.

Sky oder DAZN: Wer zeigt FC Bayern München vs. BVB heute live im TV und Livestream? Der "Klassiker" im Liveticker

Wir bei SPOX bieten zum Topspiel der Woche heute einen Liveticker zum Mitlesen an. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Torchancen, Aus- und Einwechslungen - bei uns verpasst Ihr garantiert nichts Wichtiges.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Sky oder DAZN: Wer zeigt FC Bayern München vs. BVB heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Borussia Dortmund

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 26

26 Datum: 1. April 2023

1. April 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 26. Spieltag