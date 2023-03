Das Revierderby ist zurück! An diesem Wochenende stehen sich wieder die Mannschaften vom FC Schalke 04 und dem BVB in der Bundesliga gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell um den Ruhrpott heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am heutigen Samstag steht das 100. Revierderby der Bundesligageschichte auf dem Programm. In der ausverkauften Veltins-Arena in Gelsenkirchen stehen sich ab 18.30 Uhr die Mannschaften vom FC Schalke 04 und Borussia Dortmund gegenüber.

Die Vorzeichen für das Derby könnten unterschiedlicher nicht sein. Dortmund belegt nach acht Bundesligasiegen in Folge den zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit dem FC Bayern auf Rang eins. Am Dienstag musste der BVB jedoch seine erste Niederlage des Kalenderjahres einstecken. Gegen den FC Chelsea verlor Dortmund mit 2:0, was gleichzeitig das Champions League-Aus besiegelte.

Aber auch der FC Schalke 04 hat in den letzten Wochen eine beachtliche Serie hingelegt. Die Königsblauen sind seit sechs Spielen ungeschlagen, die letzten zwei Partien gegen Stuttgart und Bochum konnten die Knappen sogar gewinnen. Dadurch ist Schalke nicht mehr Tabellenletzter und kann sich sogar realistische Hoffnungen auf einen Verbleib in der 1. Bundesliga machen. Ein Gedanke, der bis vor wenigen Wochen noch total abwegig schien.

Schalke vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 24. Spieltag

24. Spieltag Datum: Samstag, 11. März

Samstag, 11. März Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielort: Veltins-Arena in Gelsenkirchen

Schalke vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Schalke und Dortmund am heutigen Samstag wird exklusiv von Sky übertragen. Wer das Revierderby also live im TV oder Livestream verfolgen möchte, benötigt das entsprechende Abonnement beim Pay-TV-Sender.

Schalke vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Im linearen Fernsehen stehen Euch dabei zwei Tarife zur Auswahl: das Bundesliga-Paket für 20 Euro pro Monat im Jahrestarif oder das Bundesliga und Sport-Paket für 32,50 Euro pro Monat im Jahrestarif. Beide Tarife beinhalten den Sky Q-Receiver, der für den Empfang der TV-Signale notwendig ist. Sky-Kunden können das Spiel sowohl auf dem Fernseher als auch auf mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones streamen. Möglich macht das die Funktion Sky Go.

Die Berichterstattung zum Spiel beginnt um 17.30 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1. Als Kommentator wird Wolff Fuss zum Einsatz kommen.

Schalke vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Wer das Spiel zwischen Schalke und Dortmund dagegen lieber im Livestream verfolgen möchte, hat nur eine Möglichkeit: den Anbieter Wow (ehemals SkyTicket). Das Spiel wird also nicht bei anderen Streaming-Anbietern wie DAZN oder Amazon Prime zu sehen sein.

Um das Spiel nun live im Livestream zu sehen, benötigt man ein Abonnement des sogenannten Live-Sport-Pakets von Wow. Dieses Paket beinhaltet das gesamte Sportprogramm von Sky, einschließlich der Samstagsspiele der Bundesliga, aller Spiele der 2. Bundesliga sowie der Formel 1, Tennis, Golf, Handball und mehr. Der Preis für das Live-Sport-Paket beträgt aktuell 29,99 Euro pro Monat (monatlich kündbar) oder 19,99 Euro pro Monat im Jahrestarif. Das Abonnement kann auf verschiedenen Geräten genutzt werden, darunter Smart-TVs, Tablets, Smartphones und Computer.

Schalke vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Alternativ zum TV oder Livestream besteht auch die Möglichkeit, das Spiel in unserem hauseigenen Liveticker zu verfolgen. Hier bekommt Ihr alle wichtigen Informationen, inklusive aller Tore, gelber und roter Karten, Verletzungen sowie Spielerwechsel in Echtzeit mitgeteilt. Schaut gern vorbei.

Schalke vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der 24. Spieltag im Überblick

Tag Heim Auswärts Anpfiff Freitag, 10. März Köln Bochum 20.30 Uhr Samstag, 11. März Bayern Augsburg 15.30 Uhr Samstag, 11. März Leipzig Gladbach 15.30 Uhr Samstag, 11. März Frankfurt Stuttgart 15.30 Uhr Samstag, 11. März Hertha Mainz 15.30 Uhr Samstag, 11. März Schalke Dortmund 18.30 Uhr Sonntag, 12. März Freiburg Hoffenheim 15.30 Uhr Sonntag, 12. März Bremen Leverkusen 17.30 Uhr Sonntag, 12. März Wolfsburg Union 19.30 Uhr

