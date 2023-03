Bundesliga, Relegation 2023: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Die Bundesliga-Saison 2022/23 bewegt sich so langsam aber sicher auf die heiße Phase zu. Höchste Zeit, einen Blick auf die Relegationsspiele zu werfen. Alle Infos zum Datum, den Terminen sowie der Übertragung im TV und Livestream gibt's hier.

Nach 34 Spieltagen ist das Saisonende noch nicht gekommen - im Gegenteil. Für zwei Mannschaften geht es dann erst so richtig los. Die Rede ist hier natürlich von den zwei Teams, die im Relegationsduell aufeinandertreffen.

Seit der Spielzeit 2008/09 stehen sich nach Beendigung der regulären Saison das drittletzte Team der 1. Bundesliga und das drittbeste Team der 2. Bundesliga gegenüber.

Nach zwei Partien, in denen jedes Team jeweils ein Heimspiel bestreiten durfte, steht fest, wer in der darauffolgenden Saison die erste respektive zweite Spielklasse komplettiert. Der Gesamtsieger des Duells ist von nun an erstklassig, der Verlierer zweitklassig.

Die Relegationsspiele in diesem Jahr kommen sogar mit einer besonderen Änderung: die jahrelang geltende Auswärtstorregelung, die in den vergangenen Jahren zuhauf zum Einsatz kam, wurde abgeschafft. Haben beide Mannschaften nach zweimal 90 Minuten also die gleiche Anzahl an Toren geschossen - unabhängig davon, in wessen Stadion diese erzielt wurden - geht das Duell in die Verlängerung und möglicherweise sogar ins Elfmeterschießen.

© imago images Im vergangenen Jahr standen sich in der Relegation zur ersten Bundesliga der HSV und Hertha BSC gegenüber. Die Berliner gewannen das Gesamtduell mit 2:1 Toren.

Bundesliga, Relegation 2023: Datum, Termine

Die Rahmentermine für den weiteren Verlauf der Saison 2022/23 hat die DFL bereits im Januar bekanntgegeben. Demnach werden die Relegationsspiele zwischen der ersten und zweiten Liga an folgenden Daten ausgetragen:

Hinspiel: 1. Juni

1. Juni Rückspiel: 5. Juni

Die Spiele zwischen den Vertretern von Liga zwei und drei finden jeweils einen Tag später statt.

Bundesliga, Relegation 2023: Übertragung im TV und Livestream

Doch nicht nur das Datum steht bereits fest, auch die Übertragungssituation aller vier Partien ist schon jetzt in trockenen Tüchern.

Bundesliga, Relegation 2023: Übertragung im TV

Im linearen Fernsehen wird der Privatsender Sat.1 die Ausstrahlung organisieren. Die Spiele sind somit im Free-TV zu sehen.

Bundesliga, Relegation 2023: Übertragung im Livestream

Etwas anders gestaltet sich die Situation im Livestream. Hier werden die Spiele über zwei Plattformen vertrieben, von denen Ihr Euch dann eine aussuchen könnt: die Website ran.de zum einen und die Plattform JOYN zum anderen.

Bundesliga, Relegation 2023: Die letzten Relegationsduelle