Übermorgen ist es so weit! Der "Klassiker" zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund geht über die Bühne - jedoch ohne Julian Nagelsmann an der Seitenlinie der Bayern. Warum, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Keine zwei Tage sind es noch bis zum großen "Klassiker" in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Spiele mit diesen beiden Mannschaften, den besten zwei des Landes, tragen immer viel Relevanz mit sich. Am Samstag, den 1. April, trifft diese Aussage besonders zu, denn das Ergebnis könnte später entscheidend für den Gewinn der Meisterschaft werden.

In der Tabelle hat aktuell nicht der FC Bayern, sondern der BVB die Nase vorn. Allerdings ist der Vorsprung keinesfalls einer, auf den man sich ausruhen kann. Ein Punkt trennt die Spitzenklubs neun Spieltage vor Schluss.

Das Topspiel des 26. Spieltags zwischen den Bayern und Dortmund wird am Samstag um 18.30 Uhr angepfiffen. Als Spielstätte dient die Allianz-Arena in München. Normalerweise ist der BVB einer der Lieblingsgegner der Bayern - die Münchner gewannen sieben der vergangenen acht Begegnungen gegen die Schwarz-Gelben in der Bundesliga -, das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison endete jedoch mit einem 2:2-Unentschieden.

FC Bayern vs. BVB: Wo ist Julian Nagelsmann?

Beim "Klassiker" wird ein Mann an der Seitenlinie fehlen: Julian Nagelsmann. Der 35-Jährige wurde beim FC Bayern freigestellt, während der Länderspielpause wurde dann schließlich bekannt, dass Thomas Tuchel seine Nachfolge übernehmen wird. Tuchel, der früh in der Saison vom Trainerposten beim FC Chelsea entlassen wurde, kehrt somit in die Bundesliga zurück und bestreitet sein Bayern-Debüt ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Verein aus Dortmund.

Tuchel unterschrieb einen Vertrag bis 2025 und soll laut der Bild-Zeitung rund zehn bis zwölf Millionen Euro pro Jahr verdienen.

FC Bayern vs. BVB: Wo ist Julian Nagelsmann? Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern : Sommer - Joao Cancelo, Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Coman - Choupo-Moting

: Sommer - Joao Cancelo, Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Coman - Choupo-Moting BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Ryerson - Can - Bellingham, Guerreiro - Brandt, Reus - Haller

FC Bayern vs. BVB: Wo ist Julian Nagelsmann? Die vergangenen fünf Duelle zwischen den beiden Topteams

Datum Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 Wettbewerb 08.10.2022 Borussia Dortmund 2:2 FC Bayern München Bundesliga 23.04.2022 FC Bayern München 3:1 Borussia Dortmund Bundesliga 04.12.2021 Borussia Dortmund 2:3 FC Bayern München Bundesliga 17.08.2021 Borussia Dortmund 1:3 FC Bayern München Bundesliga 06.03.2021 FC Bayern München 4:2 Borussia Dortmund Bundesliga

FC Bayern vs. BVB: Wo ist Julian Nagelsmann? Wichtigste Infos

