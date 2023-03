Der bevorstehende "Klassiker" zwischen den zwei besten deutschen Vereinen der vergangenen Jahre, zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund, wurde offiziell terminiert. Termin, Datum, Ort, Übertragung im TV und Livestream - SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos zum Spiel in der Rückrunde.

Der Meisterschaftskampf in der Bundesliga ist aktuell so spannend wie schon lange nicht mehr. Nach 23 Spieltagen gibt es aus tabellarischer Sicht keinen klaren Favoriten auf den Titel. An der Spitze liegt mit dem FC Bayern München zwar ein bekanntes Gesicht, der Rekordmeister kann sich bislang jedoch nicht von der Konkurrenz absetzen. Dichtester Verfolger ist Borussia Dortmund. Die beiden Rivalen sind punktgleich, lediglich die bessere Tordifferenz der Münchner gibt ihnen im Moment den Vorteil.

FC Bayern vs. BVB: Termin, Datum, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Eine wichtige Rolle im Kampf um die Meisterschaft wird also das noch ausstehende Rückrundenduell zwischen dem FCB und dem BVB spielen. Dieses wurde von der Deutschen Fußball Liga (DFL) nun offiziell terminiert.

Im Folgenden gibt es die wichtigsten Infos zum Spiel.

FC Bayern vs. BVB: Termin, Datum, Ort

Lange muss Fußball-Deutschland auf den zweiten "Klassiker", wie die Spiele zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund genannt werden, nicht mehr warten. Die beiden Topklubs stehen sich nämlich bereits am 26. Spieltag gegenüber. Konkret: Der FC Bayern empfängt die Schwarz-Gelben am Samstag, den 1. April, in der Münchner Allianz Arena. Als klares Topspiel der Runde erfolgt der Anpfiff um 18.30 Uhr.

Blickt man auf die vergangenen "Klassiker", sprechen die Ergebnisse eine deutliche Sprache. Von den vergangenen acht Duellen in der Liga gewann der FC Bayern ganze sieben, teilweise sogar sehr hoch. Das Spiel in der Hinrunde ging allerdings 2:2 aus. Anthony Modeste gelang erst in der Nachspielzeit der 2:2-Ausgleichstreffer.

FC Bayern vs. BVB: Übertragung im TV und Livestream

Bereits heute kann man sagen, wo das Spiel in fast einem Monat übertragen wird. Nachdem alle Samstagsspiele der Bundesliga bei Sky gezeigt werden, ist der Pay-TV-Sender auch für die Übertragung des "Klassikers" verantwortlich. Die Partie wird dabei nicht nur im TV, sondern auch im Livestream angeboten. Zugang zu diesem erhält man mithilfe eines SkyGo-Abonnements oder via Zugriff auf WOW.

