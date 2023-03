Am heutigen Samstagnachmittag kommt es in der Bundesliga zum bayerischen Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nur wenige Tage nach dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (2:0) sind die Bayern schon wieder auf nationaler Ebene gefordert. Um 15.30 Uhr empfängt der Rekordmeister das Team vom FC Augsburg in der Allianz Arena.

Aus Sicht der Münchner ist es die ideale Gelegenheit Wiedergutmachung für die 1:0-Pleite im Hinspiel zu leisten. Das letzte Aufeinandertreffen beider Vereine war das allerdings nicht. Erst im Oktober des letzten Jahres stand man sich in der 2. Runde des DFB-Pokals gegenüber. Dabei bewiesen die Landeshauptstädter einmal mehr ihre Kaltschnäuzigkeit und Dominanz. Mit 28:8-Schüssen und 5:2-Toren demontierte der Rekordmeister die bayrischen Schwaben an diesem Abend.

Werfen wir noch einen Blick auf die Tabelle: Mit 49 Punkten führt der FC Bayern aktuell die Tabelle an. Ein Grund um das Spiel locker anzugehen ist das jedoch nicht. Konkurrent Borussia Dortmund sitzt der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann derzeit dicht im Nacken: Beide Klubs trennt nur die Tordifferenz voneinander. Die Augsburger hingegen sind mit 27 Punkten auf dem 13. Platz angesiedelt. Nur sieben Punkte Unterschied trennen die Fuggerstädter momentan von der abstiegsbedrohten Zone - Druck wird man also auch hier verspüren.

© imago images Klare Angelegenheit: In der 2. Runde des DFB-Pokals standen sich beide Teams zuletzt gegenüber. Das Spiel gewannen die Bayern klar mit 5:2.

FC Bayern München vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 24. Spieltag

24. Spieltag Datum: Samstag, 11. März

Samstag, 11. März Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Allianz Arena in München

FC Bayern München vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte der Partie liegen in Händen des Pay-TV-Senders Sky. Wer das Bayern-Duell also nicht verpassen will, benötigt zwingend eines der entsprechenden Abonnements für TV und Livestream.

FC Bayern München vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Wer die Partie zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg im linearen Fernsehen verfolgen will, hat die Wahl zwischen zwei Tarifen: Einmal dem Bundesliga-Paket für 20 Euro pro Monat (enthalten sind nur die Samstagsspiele der 1. Bundesliga und alle Spiele der 2. Bundesliga) und dem Sport und Bundesliga-Paket für 32,50 Euro pro Monat (zusätzlich enthalten: Formel 1, Golf, Tennis, Handball, DFB-Pokal, etc.). Beide Angebote gibt es derzeit nur im Jahrestarif.

Wer in Besitz des entsprechenden Tarifes ist, hat noch einmal die Qual der Wahl: Wer nur das Einzelspiel sehen will, kann auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 einschalten. Wer dagegen die Konferenz mit drei parallel stattfindenden Spielen (siehe unten) bevorzugt, ist mit dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 besser beraten.

FC Bayern München vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Alternativ zum linearen Fernsehen könnt Ihr Euch das Geschehen auch im Stream zu Gemüte führen. Mit dem oben beschriebenen Abo werdet Ihr im Streamingbereich allerdings nicht weit kommen - hier bedarf es nämlich einem anderen Angebot, genauer gesagt dem Live-Sport-Paket auf der Plattform Wow. Der Kostenpunkt dafür liegt derzeit bei 29,99 Euro pro Monat oder 19,99 Euro pro Monat im Jahrestarif.

Neben den Samstagsspielen der ersten Bundesliga seht Ihr damit auch alle Partien der zweiten Liga, des DFB-Pokals sowie alle Sessions der Formel 1-Saison 2023. Auch Fans der Sportarten Golf, Tennis und Handball kommen damit auf Ihre Kosten.

FC Bayern München vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Für alle Fußballfans, die das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen können, bieten wir bei SPOX eine praktische Alternative an: Unseren hauseigenen Liveticker. Alle wichtigen Ereignisse wie Tore, Karten, Verletzungen oder Spielerwechsel bekommt Ihr über den folgenden Link in Echtzeit auf Handy oder PC serviert. Klickt Euch rein.

FC Bayern München vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Begegnungen am 24. Spieltag im Überblick

Tag Heim Auswärts Anpfiff Freitag, 10. März Köln Bochum 20.30 Uhr Samstag, 11. März Bayern Augsburg 15.30 Uhr Samstag, 11. März Leipzig Gladbach 15.30 Uhr Samstag, 11. März Frankfurt Stuttgart 15.30 Uhr Samstag, 11. März Hertha Mainz 15.30 Uhr Samstag, 11. März Schalke Dortmund 18.30 Uhr Sonntag, 12. März Freiburg Hoffenheim 15.30 Uhr Sonntag, 12. März Bremen Leverkusen 17.30 Uhr Sonntag, 12. März Wolfsburg Union 19.30 Uhr

FC Bayern München vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle