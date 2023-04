FC Bayern München vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München empfängt heute in der Bundesliga den Tabellenführer Borussia Dortmund zum zweiten "Klassiker" der Saison. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ganz Fußballdeutschland blickt am heutigen Samstag, den 1. April, nach München! In der Allianz-Arena steigt zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund der zweite "Klassiker" der Saison. Das Topspiel der 26. Spielrunde wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Am 9. Spieltag standen sich die aktuell besten zwei Vereine Deutschlands das erste Mal in dieser Saison gegenüber. Erst in der letzten Minute der Nachspielzeit konnte Dortmunds Anthony Modeste zum 2:2-Endstand ausgleichen und einen Punkt retten.

© getty Anthony Modeste erzielte im ersten Aufeinandertreffen mit den Bayern in dieser Saison erst in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleichstreffer für den BVB.

Der BVB spielt eine hervorragende Rückrunde und führt die Tabelle seit dem vergangenen Spieltag an. Diese Tabellenführung können die Schwarz-Gelben jedoch verlieren, der Vorsprung auf den FC Bayern beträgt nämlich nur einen Zähler.

Die Partie heute ist auch aus einem anderen Grund von großer Bedeutung: Thomas Tuchel gibt sein Debüt als Trainer der Bayern. Er wurde als Nachfolger von Julian Nagelsmann eingestellt und trifft heute auf seinen Ex-Klub.

FC Bayern München vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer den "Klassiker" heute live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht um Sky herum. Dort sind nämlich alle Bundesligaspiele, die samstags über die Bühne gehen, zu sehen - so auch FC Bayern vs. BVB.

Der Beginn der Vorberichterstattung ist für 17.30 Uhr angesetzt, eine Stunde vor Anpfiff also. Übertragen wird das Spiel gleich auf mehreren Kanälen: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Top Event. Wolff Fuss ist dabei für den Kommentar zuständig.

Neben einer Pay-TV-Übertragung bietet Sky zum Kracher auch einen Livestream an. Auf diesen könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW zugreifen.

FC Bayern München vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX darf bei so einem richtungsweisenden Spiel in der Bundesliga natürlich nicht fehlen. Wir beschreiben für Euch das gesamte Spielgeschehen mit einem detaillierten Liveticker.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund.

FC Bayern München vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Vergangene fünf Duelle

Datum Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 Wettbewerb 08.10.2022 Borussia Dortmund 2:2 FC Bayern München Bundesliga 23.04.2022 FC Bayern München 3:1 Borussia Dortmund Bundesliga 04.12.2021 Borussia Dortmund 2:3 FC Bayern München Bundesliga 17.08.2021 Borussia Dortmund 1:3 FC Bayern München Bundesliga 06.03.2021 FC Bayern München 4:2 Borussia Dortmund Bundesliga

© getty Der FC Bayern München und Borussia Dortmund liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft.

FC Bayern München vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Borussia Dortmund

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 26

26 Datum: 1. April 2023

1. April 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 26. Spieltag