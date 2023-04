Spitzenspiel in der Bundesliga! Der Zweite FC Bayern München empfängt den Ersten Borussia Dortmund. Ob der "Klassiker" im Free-TV gezeigt wird und wer grundsätzlich die Partie im TV und Livestream anbietet, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Direkt am ersten Spieltag nach der Länderspielpause bietet die Bundesliga den "Klassiker" zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund an. Am heutigen Samstag, den 1. April, stehen sich der Tabellenzweite und der Tabellenerste gegenüber.

In diesem Fall ist nicht, wie sonst üblich, der FC Bayern der Gejagte, sondern der BVB. Die Bayern haben nach der 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Spieltag die Tabellenführung abgegeben, wollen und können sie heute mit einem Sieg über den Rivalen aus Nordrhein-Westfalen jedoch wieder zurückerobern - mit Thomas Tuchel als neuen Trainer an der Seitenlinie der Münchner.

© getty Der FC Bayern München und Borussia Dortmund kämpfen heute um die Tabellenführung.

FC Bayern München vs. BVB heute live im Free-TV? So seht ihr das Spiel im TV und Livestream

Nein, zum zweiten "Klassiker" der Saison - der erste endete am 9. Spieltag mit einem 2:2-Unentschieden - wird es heute keine Übertragung im Free-TV geben. Überhaupt werden sehr wenige Spiele in dieser Saison im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Wer Bayern gegen BVB trotzdem unbedingt schauen möchte, hat nur eine Option: Sky. Alle Samstagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse sind nämlich bei Sky zu sehen - sowohl im Pay-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream.

Wenn Ihr schonmal auf der Plattform seid, habt Ihr die Wahl zwischen vier Sendern, die allesamt das Duell live übertragen: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Top Event. Bei allen vier Sendern ist Wolff Fuss der Kommentator. Vorberichte gibt es ab 17.30 Uhr.

Die Barrieren zum Livestream von Sky könnt Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW umgehen.

FC Bayern München vs. BVB heute live im Free-TV? So seht ihr das Spiel im Liveticker

Darüber hinaus tickert SPOX das Spektakel in München live mit. So verpasst Ihr ebenfalls keine wichtige Szene, auch wenn Ihr die Bilder dazu nicht sehen könnt.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund.

FC Bayern München vs. BVB heute live im Free-TV? So seht ihr das Spiel im TV und Livestream - Vergangene fünf Duelle

Datum Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 Wettbewerb 08.10.2022 Borussia Dortmund 2:2 FC Bayern München Bundesliga 23.04.2022 FC Bayern München 3:1 Borussia Dortmund Bundesliga 04.12.2021 Borussia Dortmund 2:3 FC Bayern München Bundesliga 17.08.2021 Borussia Dortmund 1:3 FC Bayern München Bundesliga 06.03.2021 FC Bayern München 4:2 Borussia Dortmund Bundesliga

FC Bayern München vs. BVB heute live im Free-TV? So seht ihr das Spiel im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Borussia Dortmund

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 26

26 Datum: 1. April 2023

1. April 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

