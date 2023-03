Der Trainerposten beim FC Bayern München gehört zu den begehrtesten im Fußball. In mehr als 120 Jahren durften unzählige Namen diesen Titel tragen. Hier bei SPOX zählen wir Euch alle FCB-Trainer der Geschichte auf.

32 Meistertitel, 20 Triumphe im DFB-Pokal, 11 deutsche Supercupsiege, dazu sechsmal die Champions League bzw. den Europapokal der Landesmeister gewonnen, aber auch zahlreiche andere Pokale liegen im üppigen Trophäenschrank des FC Bayern München, des mit Abstand erfolgreichsten deutschen Fußballclubs. Es ist also nicht verwunderlich, dass der Trainerposten in München stets mit Erfolgsdruck begleitet wird.

Schwache Phasen und Krisen werden nicht lange geduldet, das mussten schon einige Trainer an der Säbener Straße am eigenen Leib erfahren. Mit Julian Nagelsmann hat es nun den nächsten erwischt.

© getty Thomas Tuchel soll Julian Nagelsmann beim FC Bayern ersetzen.

Obwohl der nur 35-Jährige mit dem FCB im Viertelfinale der Champions League und des DFB-Pokals steht, in der Bundesliga allerdings nach einer 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen die Tabellenführung an Borussia Dortmund abgegeben hat, hat der Klub die Reißleine gezogen und sich von ihm getrennt. Seine Rolle soll Thomas Tuchel, ehemaliger BVB- und Mainz-Coach sowie Champions-League-Sieger mit dem FC Chelsea, übernehmen.

SPOX nimmt dies zum Anlass, alle Trainer der Geschichte des FC Bayern aufzuzählen. Im Folgenden gibt's die Antwort.

FC Bayern München: Alle Trainer des FCB der Geschichte

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 gegründet, zählt damit zu den ältesten Vereinen des Landes. Den ersten Trainer hatte der Verein jedoch erst zwei Jahre später, als der Niederländer Dr. Willem Hesselink in diese Rolle schlüpfte.

Es dauerte einige Jahre und Trainer, bis der Klub aus der bayerischen Landeshauptstadt zum ersten Mal Erfolge feiern konnte. In der Saison 1931/32 gelang, mit Richard Dombi an der Seitenlinie, der erste Meistertitel und 1957 mit Willibald Hahn der erste DFB-Pokalgewinn. Doch damals war der FCB noch weit von der heutigen Konstanz entfernt, mehr als 35 Jahre mussten die Anhänger des Vereins auf die nächste Meisterschaft warten. 1968/69 war es wieder so weit - der Trainer damals: Branko Zebec.

In der ersten Amtszeit von Udo Lattek (14.03.1970 bis 02.01.1975) schaffte man es dann zum ersten Mal die Meisterschaft zu verteidigen und auch auf europäischer Ebene zu triumphieren. Auf dem Platz sorgten spätere Vereinslegenden wie Gerd Müller, Paul Breitner oder Franz Beckenbauer für die erwünschten Ergebnisse. Von 1973/74 bis 1975/76 gewann man dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister.

In den 1980er Jahren avancierten die Münchner dann endgültig zum großen Dominator in Deutschland. Trainer Pal Csernai, Udo Lattek (zum zweiten Mal) und Jupp Heynckes (erste Amtszeit) besorgten in der 80er-Dekade sechs Meistertitel und drei Pokalsiege.

© getty Pep Guardiola und Julian Nagelsmann wurden als Trainer des FC Bayern Deutscher Meister.

Die Zeit danach war mit vielen Trainerwechseln geprägt. Auf der Suche nach Konstanz mussten in den 90er Jahren mit Sören Lerby, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Otto Rehhagel und Giovanni Trapattoni gleich sieben Trainer den Hut nehmen, erst mit Ottmar Hitzfeld kehrte wieder Ruhe in den Verein zurück - mit ihm auch der Erfolg auf europäischer Ebene. Seine Mannschaft war es, die 2000/21, angeführt von Stefan Effenberg und Oliver Kahn, die Champions League gewinnen konnte.

Der Schweizer ist bis heute der Trainer mit der längsten Amtszeit in München - 2191 Tage lang war er an der Seitenlinie vom 01.07.1998 bis 30.06.2004 tätig. Auf ihn folgte im Sommer 2004 Felix Magath, der drei Jahre blieb, ehe Hitzfeld für eine kurze Zeit zurückkehrte und zum siebten Mal Meister wurde (zum fünften Mal mit dem FCB).

2008/09 musste sich Jürgen Klinsmann, der fünf Runden vor Schluss entlassen wurde, mit seiner Mannschaft im Kampf um die Schale dem VfL Wolfsburg geschlagen geben, bis Louis van Gaal 2009 eine neue Ära einläutete. Direkt in seiner ersten Saison verpasste der Niederländer um nur ein Spiel das Triple, als der FCB das Champions-League-Finale gegen Inter Mailand mit 0:2 verlor.

Doch lange mussten die Fans auf dieses historische Ereignis - das Triple - sowieso nicht warten. Jupp Heynckes wurde 2012/13 mit dem FC Bayern Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger und Champions-League-Sieger, wofür er später auch den individuellen Preis des Weltclubtrainers des Jahres einheimste.

© getty Unter Hansi Flick war der FCB nahezu unschlagbar.

Mit Heynckes begann die heute noch bestehende Serie Meisterserie, die aktuell bei zehn in Folge liegt. Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, noch einmal Heynckes, Niko Kovac, Hansi Flick und Julian Nagelsmann - alle Nachfolger gewannen zumindest die Meisterschaft, Hansi Flick führte in der Saison 2020/21 sein Team sogar zum "Sextuple".