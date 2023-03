FC Barcelona nimmt offenbar Kontakt zu Florian Wirtz von Bayer Leverkusen auf

Der FC Barcelona hat angeblich Kontakt mit dem Umfeld von Bayer Leverkusens Florian Wirtz aufgenommen, um die Möglichkeit eines Transfers auszuloten. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport.

Demnach sei Barça auf Hans-Joachim Wirtz, den Vater und Berater des 19-Jährigen, zugegangen und habe erste Gespräche geführt, die im Wirtz-Lager durchaus positiv aufgenommen worden seien.

Wirtz wechselte Anfang 2020 für 200.000 Euro vom 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen. Dort beträgt sein Marktwert mittlerweile rund 70 Millionen Euro.

Nach seiner schweren Knieverletzung spielte Wirtz in der aktuellen Bundesliga-Saison erst in acht Partien. Dabei gelangen ihm vier Vorlagen. In der Europa League steht er bei drei Scorerpunkten (zwei Tore, ein Assist) in nur zwei Duellen.