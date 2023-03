FC Augsburg vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga stehen sich heute der FC Augsburg und der FC Schalke 04 gegenüber. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Vor mehreren Wochen sah es noch so aus, als würde der FC Schalke 04 wieder direkt auf den Abstieg zusteuern. Den Großteil der Saison über waren die Königsblauen das Tabellenschlusslicht, diesen Titel haben sie jedoch vor nicht allzu langer Zeit endlich an die TSG Hoffenheim abgegeben. Nicht nur das: Der FC Schalke 04 ist tatsächlich bereits seit sieben Ligaspielen ungeschlagen, zuletzt holte man sogar gegen den Rivalen Borussia Dortmund im Revierderby einen Punkt (2:2).

Am heutigen Samstag, den 18. März, wollen die Schalker die Erfolgsserie gegen den FC Augsburg fortsetzen. Im Rahmen des 25. Spieltags stehen sich die beiden Mannschaften in der WWK-Arena in Augsburg gegenüber. Um 15.30 Uhr ertönt der Pfiff zum Anstoß.

© getty Der FC Schalke 04 ist seit sieben Ligaspielen ungeschlagen.

FC Augsburg vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Weil alle Samstagsspiele der Bundesliga einzig und allein bei Sky zu sehen sind, brauchen all jene, die Augsburg vs. Schalke 04 sehen möchten, Zugriff auf das Angebot von Sky. Die Sender, die sich um die Übertragung kümmern, sind Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Hannes Herrmann fungiert ab 15.15 Uhr als Kommentator.

Außerdem ist die Partie auch Teil der Samstagskonferenz, die ab 15.15 Uhr bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) zu sehen ist.

Ob Einzelspiel oder Konferenz - beide Übertragungen werden auch im Livestream bei Sky angeboten. Diesen könnt Ihr auf zwei Arten aufsuchen. Zum einen mit dem SkyGo-Abonnement, zum anderen mithilfe des Streamingdienstes WOW.

FC Augsburg vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Außerdem ist SPOX heute im Einsatz, wenn sich die Augsburger und Schalker gegenüberstehen. Wir bieten nämlich einen Liveticker zum Mitlesen an - für Augsburg vs. Schalke 04, aber auch für die Konferenz.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem FC Augsburg und dem FC Schalke 04.

Hier geht es zur Bundesligakonferenz.

FC Augsburg vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Augsburg vs. FC Schalke 04

FC Augsburg vs. FC Schalke 04 Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 25

25 Datum: 17. März 2023

17. März 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: WWK-Arena, Augsburg

WWK-Arena, Augsburg TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

