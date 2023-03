1. FC Köln vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Köln und der VfL Bochum eröffnen heute den 24. Bundesliga-Spieltag. Wir zeigen Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga, 1. FC Köln vs. VfL Bochum: Datum, Ort, Anstoß, Infos

Mit der Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Bochum beginnt am heutigen Freitag, 10. März, der 24. Bundesligaspieltag. Los geht's im RheinEnergie STADION um 20.30 Uhr.

Beide Mannschaften sind im bisherigen Saisonverlauf hinter den eigenen Erwartungen geblieben. Der 1. FC Köln liegt als Zwölfter mit 27 Punkten im scheinbar gesicherten Mittelfeld, während sich der VfL Bochum als Tabellenletzter im spannenden Abstiegskampf befindet. Die Geißböcke warten seit drei Spielen auf einen Sieg, der VfL Bochum blieb sogar in den vergangenen vier Spielen ohne Punktgewinn und dabei ohne Torerfolg.

In der Hinrunde trennten sich die beiden heutigen Kontrahenten 1:1.

© getty FC-Trainer Steffen Baumgart will heute mit seinem Team zurück in die Erfolgsspur.

1. FC Köln vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Ihr wollt 1. FC Köln vs. VfL Bochum heute live sehen? Das geht nur, wenn Ihr Kunde von DAZN seid und das für die Übertragung der Bundesligaspiele benötigte Abo besitzt. Der Pay-TV-Sender zeigt nämlich in dieser Saison alle Bundesligaspiele an Freitagen exklusiv.

Die Liveübertragung von DAZN beginnt heute um 20 Uhr mit folgenden Personal:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Seb Kneißl

Der Livestream ist über die DAZN-App auch auf Eurem Smartphone, Tablet oder Smart-TV abrufbar.

DAZN besitzt zahlreiche Übertragungsrechte an Highlight aus Sportarten wie Fußball, Tennis, Darts, Motorsport, Tennis, US-Sport (NBA und NFL), Radsport, Wintersport, MMA, Boxen und Wrestling.

Für DAZN benötigt Ihr eines von drei angebotenen Abo-Paketen. Ihr hab die Wahl zwischen dem Unlimited-Paket und der Standard- und World-Variante..

Live verfolgen können Kunden 1. FC Köln vs. VfL Bochum heute auch auf dem linearen TV-Sender DAZN 2. Der Kanal ist kostenpflichtig auch über Vodafone, Sky und Telekom empfangbar.

1. FC Köln vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Alles wichtige zum Spiel erfahrt Ihr heute auch im Liveticker von SPOX. Dieser ist bereits weit vor Spielbeginn aktiv und vermeldet Euch unter anderem die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Hier geht's zum Liveticker 1. FC Köln - VfL Bochum.

© getty Philipp Hofmann steckt mit dem VfL Bochum im Abstiegskampf.

1. FC Köln vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Hector - Martel, Skhiri - Maina, Ljubicic, Kainz - S. Tigges

Schwäbe Schmitz, Hübers, Chabot, Hector - Martel, Skhiri - Maina, Ljubicic, Kainz - S. Tigges VfL Bochum: Riemann - Janko, Ordets, Masovic, Danilo Soares - Losilla - Stöger, Osterhage - Asano, Antwi-Adjei - P. Hofmann

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle