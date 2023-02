SC Freiburg: Irre Dauerbrenner-Serie von Christian Günter reißt

Für "Dauerbrenner" Christian Günter (29) vom SC Freiburg reißt am kommenden Spieltag der Bundesliga eine beeindruckende Serie.

In 134 Ligaspielen nacheinander stand der Linksverteidiger in der Startelf, in der Partie beim VfL Bochum (2:0) handelte sich der Nationalspieler aber seine fünfte Gelbe Karte ein und wird damit am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen erstmals seit 2019 wieder ein Bundesliga-Spiel verpassen.

Am 23. Februar 2019 hatte Günter zuletzt aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre gegen den FC Augsburg (5:1) nicht von Beginn an gespielt. Durch die Gelbsperre für den Freiburger Kapitän endet am kommenden Wochenende die längste aktuell laufende Serie von Startelf-Einsätzen in Folge eines Bundesliga-Profis.