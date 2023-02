BVB - Terzic über Hummels und Reus: "Mir ist das zu negativ"

BVB-Trainer Edin Terzic hat sich zu den Reservisten Marco Reus und Mats Hummel geäußert. Dabei stärkte der Dortmunder Coach den Routiniers den Rücken.

"Es ist gut, dass wir die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen können", sagte Terzic auf der Dortmunder Pressekonferenz im Rückblick auf den 1:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Chelsea, bei dem sowohl Hummels als auch Reus 90 Minuten auf der Bank saßen.

Terzic betonte auch: "Mir ist das aber zu negativ." Schließlich habe man in der Champions League auch schon Spiele mit Hummels und Reus auf "absolutem Topniveau" absolviert, ergänzte Terzic: "Wir haben uns jetzt einmal dazu entschieden, die beiden nicht einzusetzen. Wir wissen aber um den Stellenwert der beiden. Es gibt noch so viele Aufgaben, die wir zu bewältigen haben und wo wir die beiden brauchen werden."

Trotz der momentanen Siegesserie fordert der Dortmunder Coach weiterhin den vollen Fokus auf die anstehenden Aufgaben. "Wir werden uns nicht darauf ausruhen. Wir werden nicht zulassen, dass die Stimmung zu gut wird", sagte Terzic: "Wir sind gut dabei. Aber wir befinden uns im Februar, der Job ist in allen drei Wettbewerben noch nicht erledigt."

Nach sieben Siegen in den bisherigen sieben Pflichtspielen des Jahres geht der BVB als klarer Favorit in die Ligapartie am Sonntag gegen Hertha BSC (17.30 Uhr). "Wir haben zuletzt sehr viel Selbstvertrauen gewonnen. Trotzdem wissen wir, dass wir wieder liefern müssen", sagte Terzic mit Blick auf das Duell des Tabellendritten mit dem Drittletzten: "Wir können uns nicht erlauben, einen Schritt weniger zu machen."

Die Dortmunder, die weiterhin auf Nationalspieler Youssoufa Moukoko (Syndesmoseanriss) verzichten müssen, werden gegen die Hertha in einem Sondertrikot auflaufen. Das Design mit Kohlemuster und Stahloptik soll an die Geschichte der Bergbaustadt Dortmund erinnern. Die getragenen Trikots werden nach der Partie versteigert. Die Einnahmen kommen den Erdbeben-Opfern in der Türkei und Syrien zugute.