Werder Bremen vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund ist heute in der Bundesliga zu Gast bei Werder Bremen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

In der Hinrunde musste Borussia Dortmund gegen Werder Bremen eine der bittersten Niederlagen in dieser Saison einstecken, als man nach 2:0-Führung das Spiel innerhalb von nur sechs Minuten aus der Hand gab und zum Schluss sogar 2:3 verlor. Am heutigen Samstag, den 11. Februar, hat der BVB nun endlich die Chance, sich bei den Werderanern dafür zu revanchieren.

Die beiden Mannschaften stehen sich um 15.30 Uhr im Wohninvest Weserstadion in Bremen im Rahmen des 20. Spieltags gegenüber. Ergebnistechnisch haben beide Positives vorzuweisen: Während die Dortmunder die vergangenen vier Ligaspiele allesamt gewonnen haben - zuletzt 5:1 gegen den SC Freiburg -, beträgt die Siegesserie der Bremer zwei Spiele.

Werder Bremen vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da die Übertragungsrechte für die Bundesligaspiele samstags einzig bei Sky liegen, ist damit auch die Frage der Übertragung von Werder Bremen vs. BVB beantwortet. Das Einzelspiel wird bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) gezeigt. Kommentator Oliver Seidler ist dabei ab 15.15 Uhr zu hören, er begleitet die Zuseherinnen und Zuseher bis zum Schlusspfiff.

© getty Der BVB musste sich in der Hinrunde Werder Bremen nach 2:0-Führung am Ende noch 2:3 geschlagen geben.

Nachdem parallel zu Bremen vs. BVB zur selben Uhrzeit vier weitere Ligaspiele stattfinden, stellt der Pay-TV-Sender auch eine Konferenz zur Verfügung. Diese wird um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD angeboten.

Egal, für welche der zwei Optionen Ihr Euch entscheidet, in beiden Fällen wird ein Livestream gezeigt. Um diesen nutzen zu können, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOWbenötigt.

Fußball live auf Sky verfolgen! Jetzt WOW erwerben.

Werder Bremen vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX bietet zur Begegnung einen detaillierten Liveticker zum Mitlesen an. So können auch die, die keinen Zugang zu Sky bekommen, live mit dabei sein, wenn sich Bremen und Dortmund gegenüberstehen.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund.

Hier geht es zum Konferenz-Liveticker.

Werder Bremen vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Werder Bremen vs. Borussia Dortmund

Werder Bremen vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 20

20 Datum: 11. Februar 2023

11. Februar 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Wohninvest Weserstadion, Bremen

Wohninvest Weserstadion, Bremen TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 20. Spieltag