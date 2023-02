Der VfB Stuttgart empfängt am heutigen Tag Werder Bremen zum Duell in der Bundesliga. Die komplette Partie am 19. Spieltag könnt Ihr hier im Liveticker erleben.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen! So lautet heute die erste Sonntagsbegegnung am 19. Bundesligaspieltag. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, welche Mannschaft den Platz als Sieger verlassen kann.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Seit der Übernahme von Trainer Bruno Labandia wartet der VfB Stuttgart weiterhin auf einen Sieg in der Liga. Die Stuttgarter haben aktuell 16 Zähler auf dem Punktekonto und befinden sich mitten im Abstiegskampf. Nach zuletzt vier Niederlagen am Stück, gewann Werder Bremen am vergangenen Spieltag im Nordduell gegen den VfL Wolfsburg. Die Gäste verschafften sich damit wieder etwas Luft zu den Abstiegsrängen.

Vor Beginn: Das erste Bundesligaspiel am heutigen Sonntag beginnt und um 15.30 Uhr. Als Austragungsort der Partie dient die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: F. Müller - Anton, Mavropanos, Ito, Nartey - Karazor - Haraguchi, W. Endo - Perea, Führich - Guirassy

F. Müller - Anton, Mavropanos, Ito, Nartey - Karazor - Haraguchi, W. Endo - Perea, Führich - Guirassy Werder Bremen: Pavlenka - Stark, Veljkovic, Friedl - Pieper, C. Groß, A. Jung - Bittencourt, Stage - Füllkrug, Ducksch

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen am heutigen Nachmittag exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN2 könnt Ihr die Partie ab 14.45 Uhr live im TV verfolgen. Das DAZN-Team besteht heute aus Moderator Daniel Herzog, Kommentator Jan Platte sowie Experte Sandro Wagner.

Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser. Hier geht es zum Angebot von DAZN.

