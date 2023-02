VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga stehen sich heute der VfB Stuttgart und der 1. FC Köln gegenüber. Wie Ihr die Begegnung am 21. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, wird Euch mit diesem Artikel gezeigt.

Die Bundesliga befindet sich mitten in der 21. Spielrunde, am heutigen Samstag (18. Februar) gehen fünf Spiele über die Bühne, vier davon werden um 15.30 Uhr angepfiffen. Zu diesen vier Partien gehört auch VfB Stuttgart vs.1. FC Köln dazu. Die Schwaben und die Geißböcke stehen sich in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena gegenüber.

Blickt man auf die Ergebnisse beider Mannschaften seit Wiederaufnahme des Bundesligaspielbetriebs, könnte der Unterschied kaum größer sein. Der Effzeh ist seit fünf Spielen ungeschlagen, der VfB dagegen ohne Sieg. Die Stuttgarter befinden sich aktuell in einer Krise und sind bloß Tabellen-17. Köln mischt im Mittelfeld mit.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Nachdem es sich heute um ein Samstagsspiel der Bundesliga handelt, gibt es nur einen Anbieter, bei dem die Begegnung übertragen wird: Sky. Der Pay-TV-Sender kümmert sich nämlich um alle Samstagsspiele, bietet daher die Partie Stuttgart vs. Köln auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 4 (HD) live und in voller Länge an. Eine Viertelstunde vor Anpfiff werden die ersten Livebilder aus Stuttgart gesendet, danach schlüpft Jonas Friedrich in die Rolle des Kommentatoren.

© getty Der VfB Stuttgart empfängt am 21. Spieltag der Bundesliga den 1. FC Köln.

Da zeitgleich drei weitere Spiele in der Bundesliga stattfinden, steht auf der Plattform zudem auch eine Konferenz zum Abruf bereit. Diese findet Ihr bei den Sendern Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD), wo sie um 15.15 Uhr losgeht.

Einzelspiel und Konferenz lassen sich auch im Livestream von Sky verfolgen. Dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf WOWbenötigt. Für beide Varianten fallen Kosten an.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt keine Möglichkeit, bei Sky live mit dabei zu sein? Dann bietet SPOX mit seinem Liveticker die perfekte Alternative an. Wir beschreiben das Spielgeschehen in Stuttgart von Anfang bis Ende detailliert mit. Außerdem wird auch zur Konferenz ein Liveticker geboten.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln.

Hier geht es zum Konferenz-Liveticker.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 21

21 Datum: 18. Februar 2023

18. Februar 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

