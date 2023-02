Union Berlin vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Union Berlin trifft in der Bundesliga auf Schalke 04. Alles zur Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Im Stadion An der Alten Försterei in Berlin empfängt Union Berlin den FC Schalke 04. Die Begegnung beginnt um 15.30 Uhr. Es ist das fünfte Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Bundesliga. Bisher gab es drei Unentschieden sowie je einen Sieg.

Vor ein paar Jahren waren die Rollen noch ganz anders verteilt. Mittlerweile geht Union Berlin als Tabellenzweiter der Bundesliga als klarer Favorit in das Spiel. Schalke 04 kämpft als Aufsteiger und Tabellenletzter gegen den erneuten Abstieg. Ein Ex-Schalker hofft ebenfalls auf einen Klassenerhalt.

S04 möchte mit Trainer Thomas Reis den Verbleib in der Bundesliga zu erreichen. In den letzten drei Bundesligaspielen, die alle 0:0 endeten, war zudem durchaus eine Verbesserung zu erkennen.

Union Berlin ist allerdings ein schwer zu knackender Gegner, der bisher in 20 Spielen nur vier Mal verloren hat. Die Köpenicker sind aktuell Bayern-Jäger Nummer Eins und wollen auch weiterhin konstante und gute Leistungen abrufen.

Alle Infos zur Übertragung der Partie Union Berlin vs. Schalke 04 bekommt Ihr hier.

Union Berlin vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da das Spiel am Sonntag, den 19.02.23 stattfindet, fällt es in den Zuständigkeitsbereich von DAZN. Die Sportstreaming-Plattform hat sich die Rechte für alle Bundesligaspiele am Freitag sowie am Sonntag gesichert.

Damit ist es nicht möglich, die Partie im linearen TV zu sehen. DAZN sendet ausschließlich über Livestream oder über einen kostenpflichtigen Zugang über einen Sky-Receiver. Dabei müsst Ihr den Sender DAZN1 einschalten, um das Spiel zu sehen.

Als Kommentator ist Uli Hebel im Einsatz und wird unterstützt von Moderator Alex Schlüter und Experte Tim Borowski. Die Übertragung beginnt um 14.45 Uhr.

Union Berlin vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im Liveticker

Wer keinen Zugang zu DAZN hat, muss nicht auf die Partie Union vs. Schalke 04 verzichten. Für Euch bieten wir von SPOX einen Liveticker an. Damit verpasst Ihr keine wichtige Aktion und bekommt alle Infos direkt geliefert.

Union Berlin vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen:

Union Berlin : Rönnow - Jaeckel, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Seguin, Haberer - Jordan, Becker

: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Seguin, Haberer - Jordan, Becker Schalke 04: Fährmann - Brunner, Yoshida, Jenz, Uronen - Krauß, Kral - Kozuki, Zalazar, Bülter - Mi. Frey

Union Berlin vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Informationen

Begegnung : Union Berlin vs. Schalke 04

: Union Berlin vs. Schalke 04 Wettbewerb : Bundesliga

: Bundesliga Spieltag : 21

: 21 Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort : Stadion An der Alten Försterei, Berlin

: Stadion An der Alten Försterei, Berlin TV : DAZN1

: Livestream : DAZN

: Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle