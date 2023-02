Meisterschafts- gegen Abstiegskampf am 21. Spieltag der Bundesliga: Union Berlin trifft auf Schalke 04. SPOX tickert das Spiel live für Euch mit.

Tabellenzweiter gegen Schlusslicht: Union Berlin trifft am 21. Spieltag der Bundesliga auf Schalke 04. Hier gibt es das Spiel im SPOX-Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Union Berlin vs. Schalke 04: Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Auch wenn der Trend bei den Gelsenkirchenern nach drei Nullnummern in Serie positiv ist, wäre ein Erfolg bei den Köpernickern so etwas wie eine Sensation. Spannung ist jedenfalls garantiert.

Vor Beginn: Die beiden Teams trennen vor diesem Spiel Welten: Während Union Berlin nach dem 20. Spieltag Bayern-Jäger Nummer Eins ist, steht Schalke 04 weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. Mit einem Sieg heute könnte Union sogar an den Bayern vorbeiziehen.

Vor Beginn: Schönen guten Nachmittag und herzlich Willkommen zur heutigen Bundesligapartie des 21. Spieltags. Ab 15.30 Uhr trifft Union Berlin auf Schalke 04.

© getty Nach drei torlosen Unentschieden in Folge möchte Schalke 04 endlich mal wieder einen Dreier einfahren.

Union Berlin vs. Schalke 04: Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin : Rönnow - Jaeckel, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Seguin, Haberer - Jordan, Becker

: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Seguin, Haberer - Jordan, Becker Schalke 04: Fährmann - Brunner, Yoshida, Jenz, Uronen - Krauß, Kral - Kozuki, Zalazar, Bülter - Mi. Frey

Union Berlin vs. Schalke 04: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wie alle Sonntagsspiele in der Bundesliga, wird auch die Partie Union Berlin vs. Schalke 04 einzig und allein live bei DAZN übertragen. Der Sender ist zudem für die Partien am Freitagabend zuständig.

Ab 14.45 Uhr melden sich Kommentator Alex Hebel und Experte Tim Borowski aus dem Stadion an der Alten Försterei.

Wer noch über kein DAZN-Abonnement verfügt, kann nun zwischen drei verschiedenen Paketen wählen. Hier könnt Ihr Euch über die Kosten und Inhalte informieren.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle