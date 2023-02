TSG Hoffenheim trennt sich offenbar von André Breitenreiter

Die Tage von André Breitenreiter als Trainer der TSG Hoffenheim sind offenbar gezählt. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll der 49-Jährige noch im Laufe des Sonntags beurlaubt werden.

Dies soll das Ergebnis eines Krisengipfels in Zuzenhausen am Sonntag gewesen sein.

Bereits am unmittelbar nach der 2:5-Klatsche im Kellerduell beim VfL Bochum beriet die Geschäftsführung der TSG mit Sportchef Alexander Rosen am Samstagabend über die Zukunft der Trainers. Am Sonntagnachmittag soll dann in Absprache mit Mäzen Dietmar Hopp die Entscheidung gegen Breitenreiter gefallen sein.

Breitenreiter hatte die TSG Hoffenheim erst im Sommer von Alfred Schreuder übernommen. Seit Mitte Oktober und insgesamt zehn Pflichtspielen warten die Kraichgauer aber mittlerweile auf einen Sieg. In der Tabelle kommen die Hoffenheimer als Vierzehnter der Abstiegszone immer näher.