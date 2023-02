Kein Wiesenhof mehr: Werder Bremen wechselt zum Saisonende den Hauptsponsor

Wie der SV Werder Bremen bekanntgegeben hat, wird der Geflügel-Produzent "Wiesenhof" nicht länger als Hauptsponsor bei den Hanseaten vertreten sein und somit nicht mehr auf den Trikots werben. Die Firma bleibt dem Verein jedoch in anderer Form erhalten.

"Wir haben zehn Jahre lang mit unserer Geflügelmarke WIESENHOF auf dem Trikot geworben und in der aktuellen Saison das Engagement komplett für unsere junge vegane Marke GREEN LEGEND genutzt. Damit sehen wir unsere Kommunikationsziele als erreicht an", erklärte Peter Wejohann, der als Vorstandsvorsitzende der PHW-Gruppe ein Statement abgab. Anstatt sich ganz zu verabschieden, reduziere man das Engagement.

Die Bild berichtet von konkreten Zahlen. Als sogenannter "Top-Sponsor" soll das Unternehmen in Zukunft 1,3 Millionen Euro im Jahr an Werder zahlen. Als Hauptsponsor habe die Summe zuletzt bei sechs Millionen Euro jährlich gelegen.

Die Nachfolgersuche läuft offenbar gut. "Wir befinden uns seit einiger Zeit in guten Gesprächen mit potenziellen Kandidaten und sind optimistisch, dass wir bereits in Kürze einen Abschluss verkünden können", berichtete SVW-Geschäftsführer Klaus Filbry in der Vereinsmeldung.

Auch beim neuen Hauptsponsor berichtet die Boulevardzeitung von Details - der soll nämlich schon fix sein. Dem Bericht zufolge erhöhen sich Bremens Einnahmen durch den neuen Hauptsponsor auf 6,75 Millionen Euro, der neue Partner soll bis 2026 auf der Werder-Brust werben. Welches Unternehmen diese Summe auf den Tisch legen soll, ist jedoch bislang nicht bekannt.