1. FC Köln: Baumgart und Keller kritisieren strenge Polizeikontrollen von Fanbussen

Die Verantwortlichen des 1. FC Köln haben die strengen Polizeikontrollen, die einen Großteil der Kölner Fanbusse auf der Anreise zum Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart wieder zum Umkehren bewegt haben, scharf kritisiert.

"Es hat mich geärgert, dass einige Jungs von uns in eine Polizeikontrolle gekommen sind. Das war eine bewusste Aktion. Die Kontrollen, die durchgeführt wurden, waren stundenlang. Da sind einige Jungs auch einfach nach Hause gefahren", sagte Baumgart der Bild.

Wie auch der kicker berichtete, wurden die sechs Kölner Fanbusse auf dem Weg nach Stuttgart von der Polizei gestoppt, um einen "Einsatz der Gefahrenvorsorge" durchzuführen. Fünf der sechs Busse verweigerten demnach die Kontrolle, ein Busfahrer soll sich sogar geweigert haben, seine Tür zu öffnen. Nur ein überwiegend mit Frauen und Kindern besetzter Bus ließ die Polizeimaßnahme über sich ergehen und setzte seine Fahrt zum Spiel anschließend fort. Die übrigen Busse kehrten schließlich aus Angst, nicht mehr rechtzeitig in Stuttgart anzukommen, wieder nach Köln zurück.

"Ich habe vor dem Spiel die Info bekommen, dass die Busse in eine Polizeikontrolle gekommen sind", wurde Kölns Sportchef Christian Keller vom kicker zitiert: "Die Polizeikontrolle soll wohl recht intensiv angedacht gewesen sein, und dann haben die Insassen in Verbindung mit der Polizei entschieden, dass sie so spät erst zum Spiel kommen würden, dass sie gleich wieder heimfahren. Ich kann das nicht abschließend beurteilen. Es wäre aber natürlich schön gewesen, wenn die Fans hier gewesen wären."

1. FC Köln: Kein Einlass für geschminkte Fans? Steffen Baumgart reagiert

Am Ende sollen es doch noch rund 4000 Kölner Fans ins Stadion geschafft haben. Die Einlasskontrollen sorgten allerdings ebenfalls für Ärger. Die Bild berichtete, dass kostümierten und geschminkten Kölner Fans der Einlass verwehrt wurde.

FC-Trainer Baumgart hatte dafür kein Verständnis. "Ich bin mir relativ sicher, dass es ein Vermummungsverbot gibt, ein Schminkverbot wäre mir neu", sagte Baumgart.