Schalke 04 und der VfL Wolfsburg eröffnen am heutigen Abend den 20. Spieltag der Bundesliga. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Bundesligaduell heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Freitag, den 10. Januar, gastiert der VfL Wolfsburg zum Auftakt des 20. Bundesligaspieltags bei Schalke 04.

Nach einem furiosen Start in das neue Kalenderjahr musste der VfL Wolfsburg in den letzten Partien einige Rückschläge hinnehmen. Das Team von Niko Kovac verlor die vergangenen drei Pflichtspiele. Zuletzt zog der VfL Wolfsburg in einer ereignisreichen Partie gegen den FC Bayern München den Kürzeren. Der VfL steht als Tabellensiebter in der Bundesliga dennoch weiterhin gut da. Mit einem Erfolg über Schalke 04 rücken die Europapokalplätze für den VfL wieder in direkte Sichtweite.

Aufsteiger Schalke 04 liegt dagegen weiterhin auf Platz 18 in der Tabelle. Das Schlusslicht der Liga wartet noch auf einen Sieg im neuen Jahr. Die heutigen Gastgeber zeigten sich in den vergangenen beiden Spielen jedoch deutlich verbessert. Gegen den 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach holte das Team von Thomas Reis jeweils ein Unentschieden, gegen die Gladbacher war Schalke dem dritten Saisonsieg nahe. Klappt es heute für die Schalke mit dem ersten Sieg nach der Winterpause?

Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04: Fährmann - Brunner, Yoshida, Jenz, Uronen - Balanta - Kozuki, Krauß, Kral, Skarke - Mi. Frey

Fährmann - Brunner, Yoshida, Jenz, Uronen - Balanta - Kozuki, Krauß, Kral, Skarke - Mi. Frey Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Bornauw, van de Ven, Paulo Otavio - Arnold - F. Nmecha, Svanberg - Wimmer, Kaminski - Wind

© getty Gelingt dem Team von Thomas Reis heute der erste Bundesligasieg im neuen Jahr?

Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Im TV und Livestream zeigt DAZN am heutigen Abend das Duell zwischen Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg exklusiv. Im TV startet DAZN1 um 20.00 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Für den TV-Sender sind Tobi Wahnschaffe als Moderator und Benny Lauth als Experte im Einsatz. Ab 20.30 Uhr kommentiert Uli Hebel das Spiel für DAZN.

In der DAZN-App und mit Eurem Laptop im Browser findet Ihr den Livestream von DAZN. Dort seht Ihr das Bundesligaspiel zwischen Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg ebenfalls live und in voller Länge.

Ein DAZN-Abo kostet im Monat zwischen 39,99 Euro und 9,99 Euro. Als DAZN-Kunden habt Ihr mit DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World die Wahl zwischen drei verschiedenen Abos. Hier findet Ihr alle Informationen zu den DAZN-Paketen. Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga überträgt DAZN auch die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen, Handball, Wintersport und noch viele weitere Sporthighlights.

© getty Der VfL Wolfsburg befindet sich auf Tuchfühlung zu den Europapokalplätzen.

Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Die Begegnung zwischen Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg begleitet SPOX für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Partie.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg.

