Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Hertha BSC kriegt es am heutigen 20. Spieltag in der Bundesliga mit Borussia Mönchengladbach zu tun. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die 20. Spielrunde der Bundesliga geht dem Ende entgegen, zwei Partien stehen noch an. Diese gehen am heutigen Sonntag, den 12. Februar, über die Bühne. Eine davon ist die zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach, die um 15.30 Uhr im Berliner Olympiastadion steigt.

Die Hertha befindet sich in einer ernsten Krise, vier Spiele in Folge hat der Hauptstadtklub verloren, Stand jetzt würde man als 17. der Tabelle in die 2. Bundesliga absteigen. Noch bleiben jedoch einige Spieltage, um dies zu korrigieren - einfach wird es aber nicht. Auch gegen die Fohlen heute ist man der Underdog.

Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Weil sämtliche Bundesligaspiele am Sonntag von DAZN übertragen werden, ist der Streamingdienst heute auch für die Übertragung der Partie zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach verantwortlich. Um 15 Uhr geht DAZN auf Sendung und strahlt die ersten Livebilder aus dem Olympiastadion aus. Daniel Herzog moderiert während der Vorberichterstattung und später auch in der Halbzeit und nach dem Schlusspfiff. Als Kommentator wird Max Siebald eingesetzt, ihn unterstützt dabei Experte Sascha Bigalke.

© getty Borussia Mönchengladbach trifft am 20. Spieltag auf Hertha BSC.

Kein Streamingdienst verfügt über so eine Sportvielfalt wie DAZN, der Streamingdienst wird nicht umsonst das "Netflix des Sports" genannt. Alleine im Fußballbereich zeigt DAZN neben der Bundesliga auch die Serie A, Ligue 1, Primera Division, Länderspiele sowie zahlreiche Pokalbewerbe. Zudem stehen auch Livestreams zu den US-Sportarten (NBA und NFL), Motorsport, Tennis, Handball, Radsport, Darts, MMA, Boxen, Wrestling, Biathlon, Ski alpin, Skispringen und noch mehr zum Abruf bereit. Auf welche Sportarten Ihr Zugriff habt, hängt allerdings davon ab, welches Paket Ihr nehmt. Alle drei verfügbaren Optionen sind mit Kosten verbunden.

Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, das Duell heute live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Ligaspiels zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach.

Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Christensen - Uremovic, Kempf, M. Dardai - M. Richter, Tousart, Cigerci, Mittelstädt - S. Serdar - Lukebakio, Niederlechner

Christensen - Uremovic, Kempf, M. Dardai - M. Richter, Tousart, Cigerci, Mittelstädt - S. Serdar - Lukebakio, Niederlechner Borussia Mönchengladbach: Omlin - Scally, Itakura, Friedrich, Bensebaini - Kramer, Koné - Hofmann, Plea, Stindl - Thuram

© imago images Herthas Niederlagenserie ist auf vier Spiele angewachsen.

Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach

Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 20

20 Datum: 12. Februar 2023

12. Februar 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

