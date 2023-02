Der FC Bayern empfängt den VfL Bochum in der Bundesliga. Das Spiel könnt Ihr live hier bei SPOX verfolgen.

Die Anhänger des FC Bayern und des VfL Bochum pflegen eine innige Fanfreundschaft. Auf dem Platz, im Aufeinandertreffen, gilt dies nicht. Wer sich durchsetzt im Bundesligaspiel, könnt Ihr hier live verfolgen.

FC Bayern vs. VfL Bochum: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für den FC Bayern ist es das letzte Spiel vor dem Duell mit PSG in der Champions League.

Vor Beginn: Um 15.30 Uhr pfeift Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck die Bundesligapartie an.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie FC Bayern vs. VfL Bochum.

FC Bayern vs. VfL Bochum: Bundesliga heute im TV und Liveticker

Das Bundesligaspiel läuft, wie immer samstags, auf Sky. Nur über den Pay-TV-Anbieter ist so auch die Partie FC Bayern vs. VfL Bochum zu sehen. Zusätzlich gibt es zwei kostenpflichtige Livestreams. Einmal über Sky Go oder die neue Streamingplattform WOW.

