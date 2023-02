FC Bayern München vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der Bundesliga! Der FC Bayern München trifft heute auf Union Berlin. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Im letzten Spiel der 22. Spielrunde stehen sich am heutigen Sonntag, den 26. Februar, der FC Bayern München und Union Berlin gegenüber. Ein absolutes Topspiel, da beide Mannschaften bei 43 Punkten liegen und ganz oben um die Meisterschaft kämpfen.

Der FC Bayern genießt nicht nur deswegen einen Vorteil, weil die Partie in der Münchner Allianz-Arena über die Bühne geht (Anpfiff: 17.30 Uhr). Der Rekordmeister ist zudem auch um einiges ausgeruhter, Union Berlin musste am Donnerstag in der Europa League gegen Ajax Amsterdam alle Kraft aufwenden, um 3:1 zu gewinnen und ins Achtelfinale zu ziehen.

Allerdings haben die Münchner ihr vergangenes Spiel verloren. Am 21. Spieltag mussten sie sich Borussia Mönchengladbach mit 2:3 geschlagen geben. Ausschlaggebend dafür war eine frühe Rote Karte gegen Bayerns Dayot Upamecano.

FC Bayern München vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die einzige Möglichkeit, den Bundesliga-Kracher zwischen dem FC Bayern und Union Berlin heute live zu verfolgen, bietet DAZN. Nachdem es sich heute um ein Bundesliga-Sonntagsspiel handelt und diese, gemeinsam mit den Freitagsspielen, zum Rechtebereich des Streamingdienstes dazugehören, ist DAZN die richtige Adresse für all jene, die die Partie auf keinen Fall verpassen möchten.

Um 16.45 beginnen die Vorberichte zum Spiel, dabei wird Laura Wontorra als Moderatorin eingesetzt. Als Reporter fungiert Marco Hagemann. Das Kommentatoren-Duo bilden kurz vor Anpfiff Uli Hebel und Experte Sandro Wagner.

Wer Sport liebt, ist bei DAZN genau richtig. Kein anderer Anbieter hat in Deutschland so eine breite Palette an Sportarten vorzuweisen. Neben unzähligen Fußballspielen (u.a. Champions League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga) bietet das "Netflix des Sports" auf der Plattform auch US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Darts, Handball, Motorsport, Radsport, MMA, Wrestling, Boxen und vieles mehr an.

Auf welche Sportarten und Streams Ihr genau Zugriff bekommen könnt und was Ihr für das dafür benötigte Abonnement bezahlen müsst, hängt davon ab, welches der drei verschiedenen Abo-Pakete Ihr auswählt: DAZN Unlimited, DAZN Standard oder DAZN World.

FC Bayern München vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Die, die kein DAZN-Abo haben, können bei SPOX live mit dabei sein und so das Duell verfolgen. Wir beschreiben für Euch das Spielgeschen in Form eines detaillierten Livetickers.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin.

FC Bayern München vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Union Berlin

FC Bayern München vs. Union Berlin Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 22

22 Datum: 26. Februar 2023

26. Februar 2023 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

FC Bayern München vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Sommer - Joao Cancelo, Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Coman - Choupo-Moting

Sommer - Joao Cancelo, Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Coman - Choupo-Moting Union Berlin: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Roussillon - Thorsby, Haberer - Jordan, Becker

