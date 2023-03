BVB vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Spitzenspiel der 23. Bundesligarunde stehen sich heute der Tabellenzweite Borussia Dortmund und der Tabellenvierte RB Leipzig gegenüber. Ihr wollt wissen, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt? SPOX hat die Antwort.

Direkt zu Beginn des 23. Bundesligaspieltags dürfen sich die Fans auf einen absoluten Kracher freuen. Am heutigen Freitag, den 3. März, treffen mit Borussia Dortmund und RB Leipzig der Tabellenzweite und der Tabellenvierte aufeinander. Gespielt wird im Dortmunder Signal-Iduna-Park, wo das Duell um 20.30 Uhr angepfiffen wird.

Die beiden Mannschaften trennen in der Tabelle lediglich vier Punkte, vor allem die Dortmunder sind aktuell in bestechender Form. Seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs konnten die Schwarz-Gelben alle Ligaspiele gewinnen, so dass man punktgleich mit dem Tabellenführer FC Bayern München ist. Auch die Sachsen sind gut drauf, von der Niederlage gegen Union Berlin vor wenigen Wochen konnte man sich erholen und mit zwei Siegen in Folge reagieren.

© getty RB Leipzig und Borussia Dortmund stehen sich im Topspiel der 23. Spielrunde gegenüber.

BVB vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da es sich heute um ein Bundesligaspiel am Freitag handelt und diese allesamt, gemeinsam mit den Sonntagsspielen, bei DAZN gezeigt werden, ist der Streamingdienst auch der einzige Anbieter, der sich um BVB vs. Leipzig kümmert. Die Vorberichte zum Topspiel gehen um 19.45 Uhr los, Alex Schlüter übernimmt dafür die Moderatorenrolle, Max Siebald ist Reporter. Das Spiel selbst kommentieren danach Marco Hagemann und Experte Sami Khedira.

BVB vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt kein DAZN-Abo, wollt das Spektakel jedoch trotzdem nicht verpassen? Dann hat SPOX die perfekte Lösung. Wir bieten zum Spitzenspiel nämlich einen Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen Borussia Dortmund vs. RB Leipzig.

BVB vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. RB Leipzig

Borussia Dortmund vs. RB Leipzig Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 23

23 Datum: 3. März 2023

3. März 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

