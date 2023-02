BVB, News und Gerüchte - Karim Adeyemi als Zuschauer beim DFB-Pokal? "Absoluter Horror"

Karim Adeyemi war nicht begeistert davon, beim DFB-Pokalspiel des BVB gegen VfL Bochum rotgesperrt zuschauen zu müssen. Jude Bellingham hat offenbar Schaden erlitten während einer Trainingseinheit und im Gerichtsfall zwischen Anthony Modeste und einem Getränkehersteller gibt es Neuigkeiten.

Weitere News und Gerüchte zur Borussia: Details zur Vertragsverlängerung von Moukoko

© getty BVB, News: Zuschauen bei DFB-Pokalspiel für Karim Adeyemi der "absolute Horror" Der BVB war zwar siegreich (2:1) gegen den VfL Bochum im Achtelfinale des DFB-Pokals, doch für Karim Adeyemi war es wohl schwierig auszuhalten an der Seitenlinie. "Ich bin ein Spieler, der da nicht gerne zuschaut, wenn er auf der Bank sitzt und in der Situation nichts machen kann. Deswegen ist das für mich der absolute Horror", verriet Adeyemi in einem Interview auf dem YouTube-Kanal des BVB. Adeyemi sah eine Rote Karte im Spiel der zweiten Runde im DFB-Pokal bei Hannover 96 und wurde dafür für zwei Duelle im Wettbewerb gesperrt. Er wird also auch noch das Viertelfinale verpassen müssen. Dafür läuft es für ihn in der Bundesliga aktuell umso besser, an den vergangenen beiden Wochenende feierte er seine ersten Liga-Tore im Dress des BVB. "Bei mir hat es ein bisschen Zeit gebraucht, vielleicht auch durch die Verletzung, die ich am Anfang hatte. Ich bin froh, dass es dieses Jahr so gut angefangen hat", erklärte Adeyemi vor dem anstehenden Duell bei Werder Bremen (heute um 15.30 Uhr). "Ich habe mich immer wohl gefühlt, aber es macht natürlich noch mehr Spaß, wenn ich der Mannschaft helfen kann und auch mal Tore schieße", erklärte der 21-Jährige und führte später aus: "Das gewisse Glück ist jetzt auf meiner Seite. Ich bin immer noch so zielstrebig wie davor und versuche, meine Sache zu machen. Jetzt klappt es alles besser, vielleicht liegt es einfach am neuen Jahr." Adeyemi unterschrieb im vergangenen Sommer einen Vertrag bis 2027 beim BVB und ist offenbar zufrieden mit dieser Entscheidung. "Ich bin noch nicht am Ende, ich kann mich noch sehr gut entwickeln. Dortmund war absolut der richtige Schritt. Deswegen hoffe ich, dass ich die nächsten Monate und Jahre sehr viel lernen kann", betonte der Linksfuß.

© getty BVB, Gerüchte: Darum spielt Jude Bellingham mit Tape am linken Knie Jude Bellingham verpasste bisher nur ein Spiel des BVB, und das aufgrund einer Gelb-Sperre. Sein Einsatz gegen Bremen ist wohl auch nicht gefährdet, auffällig ist nur sein Tape am linken Knie, dass er seit der Partie gegen Freiburg am vergangenen Wochenende trägt. Dies hat offenbar einen bestimmten Grund, denn laut Bild bekam Bellingham in einem vorherigen Training einen Schlag aufs Knie ab, der Verband soll das Bein stabilisieren. "Jude hat extrem viel gespielt. Es ist auch nicht so, dass er in jedes Spiel komplett schmerzfrei geht", erklärte BVB-Trainer Edin Terzic gegenüber BILD: "Denn natürlich hinterlässt das auch mal Spuren, wenn man wie er eine so intensive Art und Weise hat, die Spiele anzugehen." "Jude macht einen stabilen Eindruck. Er ist total klar - auch in der Kommunikation mit dem Staff", führte Terzic jedoch abwinkend aus, Grund zur Sorge sei nicht gegeben: "Gäbe es da Probleme, würden wir reagieren. Er ist einsatzbereit und bereit, auch in Bremen wieder volle 90 Minuten zu gehen."