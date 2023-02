BVB vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Gleich drei Spiele stehen am heutigen Bundesliga-Sonntag auf dem Plan, unter anderem empfängt der BVB zuhause Hertha BSC. Alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

Ein vollgepackter Sonntag wartet am 21. Spieltag der Bundesliga auf uns, im zweiten Spiel des Tages geht es zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC zur Sache. Gespielt wird im Signal-Iduna-Park, der Anstoß ist für 17.30 Uhr angesetzt.

Das Hinspiel war eine denkbar knappe Angelegenheit, ein Treffer durch Anthony Modeste in der 37. Minute machte den Unterschied beim 1:0-Sieg der Borussia. Ob es auch in der Rückrunde so eng wird, darf bezweifelt werden, die beiden Klubs könnten in der Tabelle kaum weiter auseinanderliegen. Während der BVB mit 40 Zählern nur zwei Vereine vor sich hat, kämpft die Alte Dame mit nur 17 Zählern gegen den Abstieg.

Aber wo könnt Ihr die Partie nun im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX klärt auf!

BVB vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Bundesligafußball an einem Sonntag, das bedeutet eines: Möchtet Ihr live im TV oder Livestream einschalten, müsst Ihr zu DAZN greifen. Der Streamingdienst besitzt nämlich die Übertragungsrechte für alle Freitags- und Sonntagsspiele. Folgendes Team ist auf DAZN2 oder via Website und App ab 17 Uhr für Euch im Einsatz:

Moderatorin: Laura Wontorra

Kommentator: Jan Platte

Experte: Benny Lauth.

Wenn Ihr die Bundesliga live sehen möchtet, benötigt Ihr ein Abonnement. Drei verschiedene Pakete hat der Streamingdienst seit neuestem, alle Informationen zu den Tarifen und Inhalten gibt es hier.

© getty Das Hinspiel in Berlin hat der BVB 1:0 gewonnen.

BVB vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Auch bei SPOX müsst Ihr keine Aktion verpassen, wir versorgen Euch nämlich wie gewohnt mit unseren Livetickern zur Bundesliga.

Hier geht's zum Liveticker der Partie BVB vs. Hertha BSC.

Bundesliga, BVB vs. Hertha BSC: Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Ryerson, Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Can - Brandt, Reus, Bellingham, Adeyemi - Haller

Kobel - Ryerson, Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Can - Brandt, Reus, Bellingham, Adeyemi - Haller Hertha: Christensen - Uremovic, Kempf, M. Dardai - M. Richter, Cigerci, Plattenhardt - Tousart, S. Serdar - Ngankam, Niederlechner

© getty Anthony Modeste köpfte Dortmund in der Hinrunde zum Sieg.

Bundesliga, BVB vs. Hertha BSC: Die wichtigsten Infos

Begegnung: BVB vs. Hertha BSC

BVB vs. Hertha BSC Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 21

21 Datum: 19. Februar 2023

19. Februar 2023 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund TV: DAZN2

Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

