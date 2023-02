BVB - Emre Can: "Haben unsere Fans zu oft enttäuscht"

Geht es nach Nationalspieler Emre Can, hat der BVB seine Fans in jüngerer Vergangenheit zu oft enttäuscht. Gründe dafür nannte der Defensivspieler auch.

Emre Can hat sich zu Wort gemeldet und gegenüber The Athletic erklärt: "Wir haben unsere Fans zu oft enttäuscht, wir wissen, dass sie mehr erwarten."

Der Nationalspieler des BVB weiter: "Wir müssen hart daran arbeiten, wieder eine Einheit mit ihnen zu bilden. Nur so können wir Titel einfahren."

Can sprach zudem über seine Rolle im Kader der Borussia und sieht sich als Führungsspieler, der den jüngeren Kollegen gerne mal ein paar Tipps gibt: "Es ist nicht so, dass ich ihnen die Bedeutung des Klubs erklären muss. Das wissen sie in dem Moment, in dem sie das Stadion sehen. Aber junge Spieler erkennen nicht immer, dass es eine riesige Chance ist, für einen großen Klub zu spielen."

Des Weiteren betonte Can, wie wichtig mannschaftliche Geschlossenheit ist: "Wir sind eine Mannschaft, wir müssen alle am selben Strang ziehen. Nur so kann man erfolgreich sein."

© getty Emre Can hofft auf bessere Ergebnisse gegen vermeintlich kleine Gegner.

BVB: Can mahnt zur harten Arbeit

Der Punkt Motivation und die Grundlagen sind aber ebenso wichtig: "Man kann so viel Qualität haben wie man will, wenn man nicht hart arbeitet, hat man gegen ein solches Team keine Chance."

Speziell die Niederlagen gegen vermeintlich kleinere Gegner sind für Can ein Problem, das der BVB abstellen müsse.