BVB reist ins Trainingslager nach Marbella - Schreckmoment für Jude Bellingham

BVB-Trainer Edin Terzic zieht die Zügel nach einem bisher unbefriedigenden Saisonverlauf an. Hoffnung auf Besserung macht die Rückkehr von Sebastien Haller, ein Störfeuer im Trainingslager ist der Vertragspoker um Youssoufa Moukoko.

Ein Autogramm von Sebastien Haller stand bei den Fans am Flughafen besonders hoch im Kurs. Der lange Zeit so schmerzlich vermisste Torjäger erfüllte vor der Abreise ins Trainingslager mit Borussia Dortmund geduldig die Wünsche der wartenden Anhänger.

Hallers Rückkehr nach seiner Hodenkrebserkrankung war aber nicht die einzige gute Nachricht für BVB-Trainer Edin Terzic vor der Dienstreise nach Marbella. An Bord des Fluges EW 1909 befand sich sein kompletter Kader - auch Jude Bellingham hatte es pünktlich geschafft. Der von mehreren europäischen Top-Klubs gejagte Engländer hatte seinen Pass vergessen und konnte erst nach der Übergabe des Dokuments durch Mama Denise einchecken.

So ganz ohne Aufregung geht es anscheinend nie beim Vizemeister. Doch unter der spanischen Sonne will Terzic den strauchelnden Tabellensechsten nach bisher unbefriedigendem Saisonverlauf wieder auf Kurs bringen. "Wir haben als gesamte Mannschaft sehr viel Arbeit vor uns, um unsere Ziele zu erreichen", sagte der Coach.

Den 28 mitgereisten BVB-Profis stehen bis zum 14. Januar also harte Tage bevor. Terzic hatte dabei keine Zeit zu verlieren. Die erste Trainingseinheit im Banus Football Center stand schon nach der Landung am Freitagnachmittag auf dem Programm.

Nach zwei Operationen und einer erfolgreichen Chemotherapie will Haller in Andalusien die nächsten Schritte Richtung Comeback machen. Trotz des nahenden Bundesligastarts am 22. Januar gegen den FC Augsburg übt der Verein keinerlei Druck auf den 30-Millionen-Mann aus. Haller soll seine Form und Fitness behutsam aufbauen. "Er ist unglaublich positiv, will zurück auf den Platz. Wir werden ihn auf diesem Weg weiter begleiten", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

BVB-Lazarett lichtet sich

Wesentlich schneller als bei Haller dürfte es bei Marco Reus gehen. Der Kapitän hatte die WM aufgrund einer Sprunggelenksverletzung verpasst. Mahmoud Dahoud und Jamie Bynoe-Gittens wollen nach ihren langen Ausfällen wegen ihrer Schulterverletzungen ebenfalls wieder durchstarten - vielleicht schon in den Testspielen gegen Fortuna Düsseldorf (10. Januar) und den FC Basel (13. Januar).

Uneingeschränkt gute Laune also beim BVB? Nein! Der Poker um Youssoufa Moukoko trübt die Stimmung. Die von Kehl erhoffte "zeitnahe Entscheidung" zeichnet sich nicht ab. Der Vertrag des Jung-Nationalspielers endet im Sommer, die Vorstellungen beider Seiten für eine Verlängerung liegen noch zu weit auseinander. "Für alle Beteiligten ist es wichtig, Klarheit zu haben", sagte Kehl den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Mein voller Fokus liegt auf der Rückrunde", versicherte Moukoko.

Und die hat es in sich. Die so ambitionierte Mannschaft erwies sich in der bisherigen Saison wieder einmal als zu wankelmütig. Von der Aufbruchstimmung nach der Rückkehr von Terzic ist nach 25 Punkten aus 15 Spielen nicht mehr viel geblieben. Unter Vorgänger Marco Rose lagen die Schwarz-Gelben zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Spielzeit mit 31 Zählern auf Rang zwei.

Terzic zieht die Zügel daher an. Hans-Joachim Watzke glaubt fest an ein gutes Ende. "Abgerechnet", betonte der BVB-Geschäftsführer, "wird am 34. Spieltag".