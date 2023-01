Union Berlin und der FC Augsburg verweilen derzeit im Trainingslager in Spanien. Dort treffen sich die beiden Bundesligisten zu einem Testspiel. Wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream sehen könnt, verrät Euch SPOX.

Bevor die Bundesliga nach der Unterbrechung aufgrund der WM 2022 in Katar aus dem Winterschlaf erwacht, bereiten sich die Bundesligateams im Trainingslager auf die Rückserie vor. Union Berlin und der FC Augsburg haben beide Spanien als Zielort auserkoren und nutzten diese Chance gleich für ein Testspiel.

Um 13 Uhr treffen die beiden Mannschaften im Hotel Golf Campoamor aufeinander. Union Berlin machte sich am Montag, den 2. Januar auf dem Weg ins Trainingslager nach Murcia. Der FC Augsburg verweilt in Algorfa, was zwischen Murcia und Alicante gelegen ist. So trennt die Beiden rund eine Stunde mit dem Auto.

Bevor Union Berlin zum Bundesligaauftakt gegen die TSG Hoffenheim starten, gibt es nach dem Testspiel gegen den FCA ein weiteres. Gegen die slowakische Mannschaft MSK Zilina testen die Eisernen im heimischen Stadion An der Alten Försterei am 14. Januar um 15.30 Uhr.

Der FC Augsburg bekommt es am 16. Spieltag der Bundesliga mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Die Fuggerstädter testen noch gegen Ferencvaros Budapest am 11. Januar um 15 Uhr. Das Team von Trainer Enrico Maaßen befindet sich auf Platz 14 und hat damit den Abstieg noch lange nicht endgültig verhindert.

Im Anschluss an die erste Partie um 13 Uhr findet eine zweite Begegnung statt. Voraussichtlich werden sämtliche Spieler, die mit ins Trainingslager gereist sind, Einsatzzeiten bekommen.

Alle Infos zum Spiel und wo es übertragen wird, live im TV und im Livestream, erfahrt Ihr hier.

Union Berlin vs. FC Augsburg, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Das Testspiel aus der spanischen Provinz Alicante zwischen Union Berlin und dem FC Augsburg wird nicht im Free-TV übertragen.

Auch ein kostenloser Livestream zum Testspiel ist nicht verfügbar. Lediglich über einen kostenpflichtigen Zugang zum Fernsehen der Alten Försterei könnt Ihr das Spiel live verfolgen. Über diesen Link kommt Ihr auf die Seite von AFTV.

Begegnung : Union Berlin vs. FC Augsburg

: Union Berlin vs. FC Augsburg Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Ort : Hotel Golf Campoamor, Alicante

: Hotel Golf Campoamor, Alicante Anpfiff : 13 Uhr und 15 Uhr

: 13 Uhr und 15 Uhr TV : AFTV

: Livestream : aftv-online.de

: Liveticker: -

