Schalke 04 winkt Geldsegen wegen Weston McKennie

Der FC Schalke 04 könnte von dem Wechsel seines Ex-Spielers Weston McKennie von Juventus zu Leeds United in finanzieller Hinsicht profitieren.

Der 24-Jährige kommt zunächst auf Leihbasis bis Saisonende zum Premier-League-Klub, anschließend hat Leeds die Option, den US-Nationalspieler zu kaufen.

Wie Juve mitteilte, werden zunächst 1,25 Millionen Euro plus Boni in Höhe von 250.000 Euro als Leihgebühr fällig. Für die Kaufoption müsste Leeds 34,5 Millionen Euro auf den Tisch legen, an Bonuszahlungen könnten noch weitere 4,5 Millionen Euro hinzukommen.

Laut Sport1 könnte sich der Deal auch für die Schalker auszahlen. Im Falle einer festen Verpflichtung im Sommer würde Schalke eine Million Euro Ablöse plus Ausbildungsentschädigung zustehen.

McKennie wechselte 2017 von der Dallas Academy in die Schalker Knappenschmiede. 2020 verließ er die Königsblauen und wechselte zunächst auf Leihbasis und später dann fest zu Juventus Turin. Insgesamt kassierten die Schalker 25 Millionen Euro Ablöse.