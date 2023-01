Abschluss der englischen Woche in der Bundesliga: Zum Auftakt trifft RB Leipzig am Freitagabend auf den VfB Stuttgart. Die allgemeinen Infos zur Partie und zur Übertragung des Spiels heute live im TV, Livestream und Liveticker gibt es hier.

In der Woche waren die Teams von RB Leipzig und VfB Stuttgart jeweils am Dienstag gefordert. Während Rasenballsport im frühen Abendspiel ein ungefährdetes 6:1 beim FC Schalke einfahren konnte, kassierten die Schwaben im Gastspiel bei der TSG Hoffenheim ein 2:2 in letzter Sekunde. Nun treffen die Mannschaften zum Auftakt der Rückrunde im direkten Duell aufeinander, die Vorzeichen für die Partie sind dabei durchaus unterschiedlich. Während das Team von Trainer Marco Rose um die Champions-League-Ränge mitspielt, befindet sich Bruno Labbadias Mannschaft mitten im Abstiegskampf.

Die Sachsen gehen also favorisiert in die Partie, der VfB Stuttgart möchte allerdings für eine Überraschung sorgen. Ob das gelingt, könnt Ihr live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen. Alle Informationen dazu erhaltet Ihr hier bei SPOX.

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart beginnt um 20.30 Uhr in der Red Bull Arena in der sächsischen Großstadt. An den Übertragungsrechten ändert sich im Vergleich zur Bundesliga-Hinrunde nichts: Klassisch kümmert sich die Sport-Plattform DAZN um die Ausstrahlung der Spiele am Freitagabend. Das gilt auch für die Partie RB Leipzig vs. VfB Stuttgart.

© getty Im Hinspiel traf auf Stuttgarter Seite Naouirou Ahamada zum 1:1-Ausgleich gegen RB Leipzig.

Die Vorberichte zum Spiel beginnen um 19.45 Uhr. Pünktlich zum Anpfiff um 20.30 Uhr wird in die Leipziger Arena geschaltet. Das folgende Team kümmert sich um die Begleitung der Partie:

Moderation: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Jonas Hummels

Der finanzielle Aufwand für das notwendige Abonnement kann an die Bedürfnisse angepasst werden. Der kostengünstigste Tarif, DAZN Standard, liegt bei 24,99 Euro pro Monat. Wer allerdings auf keine Inhalte verzichten und des Weiteren noch einen zweiten parallelen Stream ermöglichen will, benötigt unbedingt DAZN Unlimited. Hiermit gibt's Zugriff auf jegliche Programme der Plattform - für 29,99 Euro pro Monat. Weitere Infos findet Ihr hier.

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Wer die Bundesligapaarung nicht live bei DAZN schauen kann, sollte in den SPOX-Liveticker reinklicken. Tore, Platzverweise, Aufreger - dort bekommt Ihr garantiert alles mit.

Hier geht es direkt zum Liveticker des Spiels RB Leipzig vs. VfB Stuttgart.

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart: Voraussichtliche Aufstellungen

Leipzig: Blaswich - Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg - Laimer, X. Schlager - Szoboszlai, Dani Olmo - Werner - Silva

Blaswich - Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg - Laimer, X. Schlager - Szoboszlai, Dani Olmo - Werner - Silva Stuttgart: F. Müller - Anton, Mavropanos, Ito, Vagnoman - Karazor - Nartey, W. Endo - Perea, Führich - Guirassy

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Die Infos im Überblick

Begegnung: RB Leipzig vs. VfB Stuttgart

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 18

18 Datum: 27. Januar 2023

27. Januar 2023 Anwurf: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig TV: -

Livestream: DAZN

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Die Bundesligatabelle vor dem 18. Spieltag