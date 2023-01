Mainz 05 vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund gastiert am heutigen Mittwoch bei Mainz 05. Übertragung im TV und Livestream, Begleitung per Liveticker: SPOX verrät, wie man von dem Bundesliga-Duell am 17. Spieltag nicht verpasst.

Knapp sechs Wochen Unterbrechung durch die Weltmeisterschaft in Katar und dann nochmals eine vierwöchige Winterpause - doch seit dem vergangenen Wochenende rollt der Ball in der Bundesliga endlich wieder. Und jetzt geht es unter der Woche nach dem 16. Spieltag gleich mit dem 17. Spieltag weiter.

Die ersten vier Partien dieser Runde wurden am gestrigen Dienstag absolviert. Am heutigen Mittwoch, den 25. Januar stehen die restlichen fünf Aufeinandertreffen an. Vier davon finden ab 20.30 Uhr statt, los geht es um 18.30 Uhr mit dem Duell zwischen Mainz 05 und Borussia Dortmund.

Übertragung zu Mainz gegen BVB: SPOX liefert im Folgenden die Informationen, wie man live im TV, Livestream und Liveticker mit dabei ist.

© getty Der BVB ist in Mainz Favorit.

Mainz 05 vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Freitags: DAZN. Samstags: Sky. Sonntags: DAZN. So verhält sich die Aufteilung zur Übertragung eines Bundesliga-Spieltags in der Regel. Wie sieht es jedoch aus, wenn unter der Woche Begegnungen stattfinden? Gehört dann der Dienstag dem einen und der Mittwoch dem anderen Sender?

Die Antwort lautet: nein. So wie die Spiele gestern laufen auch alle heutigen Duelle exklusiv und in voller Länge live bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt dabei Mainz gegen Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 1, wo dann später auch die Konferenz zu den vier Parallelspielen läuft. Torsten Kunde kommentiert das Kräftemessen zwischen den 05ern und den Westfalen.

Allen, die nicht Zuhause sind, aber trotzdem nichts verpassen wollen, bietet Sky die Möglichkeit an, im Livestream einzuschalten. Mit einem mobilen Endgerät kann man auf Sky Go oder WOW, ebenfalls kostenpflichtige Dienste, zurückgreifen.

Mainz 05 vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr kein Abo bei Sky besitzt und auch keines abschließen möchtet, dann schaut zum Anpfiff liebend gerne hier bei SPOX vorbei. Im Liveticker werdet Ihr nämlich nichts Wichtiges verpassen.

Dortmunds Brasilianer: Helden, Bankdrücker und ein Missverständnis © imago images / Team 2 1/26 Reinier war der zwölfte Brasilianer, der das Trikot von Borussia Dortmund trug. Wer waren die elf Spieler vor ihm, die für den BVB kickten? SPOX liefert den Überblick. © imago images / WEREK 2/26 JULIO CESAR (Innenverteidiger): Beim BVB von 1994 bis 1998 - 116 Pflichtspiele (10 Tore, 3 Vorlagen) © imago images / Team 2 3/26 Das Geburtstagskind machte den Anfang. Cesar kam im Alter von 31 von Juventus zum BVB. Nach den Erfolgen spielte er mit den Jahren aber immer weniger. Als Nevio Scala als Trainer übernahm, hatte er beim BVB keine Zukunft mehr. © imago images / Team 2 4/26 DEDE (Linksverteidiger): Beim BVB von 1998 bis 2011 - 398 Pflichtspiele (13 Tore, 56 Vorlagen) © imago images / Jan Huebner 5/26 Als 20-Jähriger stieß Dede von Atletico Mineiro zum BVB und wurde dort zum Leistungsträger und Publikumsliebling. Nach zwei Meistertiteln und 13 Jahren ließ er seine Karriere bei Eskisehirspor ausklingen. © imago images / WEREK 6/26 MARCIO AMOROSO (Mittelstürmer): Beim BVB von 2001 bis 2004 - 89 Pflichtspiele (43 Tore, 13 Vorlagen) © imago images 7/26 Für stolze 25,5 Millionen Euro holte der BVB Amoroso vom AC Parma, der schoss das Team mit 18 Ligatoren direkt zum Meistertitel. Danach von Verletzungen gebeutelt, im April 2004 wurde sein Vertrag aufgelöst. Danach u.a. noch bei Malaga und Milan. © imago images / Ulmer 8/26 FLAVIO CONCEICAO (Zentrales Mittelfeld): Beim BVB von 2003 bis 2004 - 16 Pflichtspiele (1 Tor) © imago images / Team 2 9/26 Conceicao verstärkte den BVB als Leihspieler von Real, riss sich aber nach drei Spielen den Wadenmuskel und fiel lange aus. So waren es am Ende nur sechs Spiele über 90 Minuten. Ging später noch zu Galatasaray und Panathinaikos, bevor er 2006 aufhörte. © imago images 10/26 ANTONIO DA SILVA (Offensives Mittelfeld): Beim BVB von 2010 bis 2012 - 33 Pflichtspiele (1 Tor, 3 Vorlagen) © imago images / DeFodi 11/26 Hielt sich schon beim BVB fit, als er im Alter von 32 einen Einjahresvertrag unterschrieb - für Zorc war er eine "sinnvolle Komplettierung unseres Mittelfeldes". Verlängerte sogar noch für ein Jahr, nach einem weiteren Jahr in Duisburg war Schluss. © imago images / Team 2 12/26 EVANILSON (Rechtsverteidiger): Beim BVB von 1999 bis 2005 - 170 Pflichtspiele (4 Tore, 27 Vorlagen) © imago images / Team 2 13/26 Der offensivstarke Rechtsverteidiger war mehrere Jahre Stammspieler und holte 2002 den Titel mit dem BVB. Es folgten jedoch mehrere Kreuzbandrisse, schließlich ließ ihn der Klub ziehen. 2006 noch ein halbes Jahr beim 1. FC Köln, 2013 hörte er auf. © imago images / Contrast 14/26 EWERTHON (Mittelstürmer): Beim BVB von 2001 bis 2005 - 154 Pflichtspiele (54 Tore, 23 Vorlagen) © imago images / Team 2 15/26 Für rund 7 Millionen Euro holte der BVB den Angreifer von Corinthians, er schoss in 4 Jahren immer mindestens zehn Ligatore - und den Siegtreffer zum Meistertitel 2002. Mutierte anschließend zum Globetrotter. Hörte 2014 auf. © imago images / Sven Simon 16/26 LEANDRO (Linkes Mittelfeld): Beim BVB von 2001 bis 2004 - 13 Pflichtspiele (2 Tore), 55 Pflichtspiele für die BVB-Amateure (10 Tore) © imago images / Team 2 17/26 Über die kompletten drei Jahre von Atletico Mineiro an den BVB ausgeliehen, kam der Bruder von Dede in der BL auf nur wenige Einsatzminuten. Hauptsächlich kam er in der Ober- und Regionalliga zum Einsatz. Danach noch in Dänemark und Brasilien aktiv. © imago images / Christian Schroedter 18/26 FELIPE SANTANA (Innenverteidiger): Beim BVB von 2008 bis 2013 - 113 Pflichtspiele (8 Tore, 1 Vorlage) © imago images / Eibner 19/26 Kam von Figueirense und erzielte direkt in seinem Bundesliga-Debüt gegen Hoffenheim ein Tor. Gewann zwei Meisterschaften, sein größter Moment war das Siegtor in der CL gegen Malaga. Ging anschließend zu Schalke und später zurück in die Heimat. © imago images / pmk 20/26 THIAGO (Sturm): Beim BVB von 2004 bis 2005 - kein Pflichtspiel © imago images / pmk 21/26 Der Kumpel von Flavio Conceicao soll Trainer Matthias Sammer im Wintertrainingslager derart beeindruckt haben, dass man ihn von Uniao Sao Joao verpflichtete. Ein Jahr später ging Thiago zur LA Galaxy - ohne ein einziges Pflichtspiel. © imago images / Team 2 22/26 TINGA (Zentrales Mittelfeld): Beim BVB von 2006 bis 2010 - 113 Pflichtspiele (12 Tore, 16 Vorlagen) © imago images / Ulmer 23/26 Tingas Zeit beim BVB lässt sich mit einem Zitat von ihm höchstpersönlich zusammenfassen: "Wenn es gut läuft, bin ich nicht der Beste. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, nicht der Schlechteste." Ging nach vier Jahren wieder zurück zu Internacional. © getty 24/26 REINIER (Offensives Mittelfeld): Beim BVB von 2020 bis 2022 - 39 Pflichtspiele (1 Tor, 1 Vorlage) © getty 25/26 War für zwei Jahre von Real Madrid ausgeliehen, aber wurde nie ein Faktor und saß meist nur auf der Bank. Sein Vater beschwerte sich bereits öffentlich über die geringen Einsatzzeiten. Ging dann zum FC Girona. Für den BVB ein einziges Missverständnis. © imago images / WEREK 26/26 Außer Konkurrenz: EVERALDO (Innenverteidiger), bei BVB II von 1999 bis 2001 - keine Pflichtspiele. Wollte es seinem Vorbild Julio Cesar gleichtun, spielte beim BVB aber nur für die 2. Mannschaft. Danach in Fürth und Ahlen - und wieder in der Heimat.

Mainz 05 vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund

1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 17

17 Datum: 25. Januar 2023

25. Januar 2023 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: MEWA Arena, Mainz

MEWA Arena, Mainz TV: Sky

Livestream: Sky Go , WOW

, Liveticker: SPOX

Bundesliga: Tabelle vor dem 17. Spieltag