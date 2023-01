BVB, Frauenleiterin Svenja Schlenker im Interview: "Wichtig zu verstehen, was Borussia Dortmund ist"

Borussia Dortmund hat erst recht spät eine Frauenabteilung gegründet. Im exklusiven Interview gewährt Abteilungsleiterin Svenja Schlenker Einblicke.

Als einer der letzten deutschen Top-Klubs hat Borussia Dortmund im Herbst 2020 die Gründung einer Abteilung für Mädchen- und Frauenfußball beschlossen. Vom 1. Juli 2021 an nahmen die BVB-Frauen am Spielbetrieb teil, gleich in der ersten Saison gelang der Aufstieg in die Bezirksliga. Und das soll erst der Anfang gewesen sein, die Bundesliga ist das langfristige Ziel.

Schlenker: "Ich kann Ihnen sagen, dass mein Traum wahr geworden ist! Letzte Saison war wegen Covid die halbe Mannschaft krank, da hat mich der Trainer gefragt: 'Svenja, du hast vor ein paar Jahren aufgehört, Fußball zu spielen, ich weiß. Aber vielleicht brauchen wir dich ja am Sonntag.' Ich sagte: 'Okay, ich komme ins Team.' Ich habe 30 Minuten lang gespielt. Ich habe kein Tor geschossen, aber mein Traum ist wahr geworden! Es war ziemlich cool und ich werde es nie vergessen. Ich habe die Bilder, das Video und das Original-Trikot von dem Spiel. Ich werde diesen Moment für immer in meinem Herzen bewahren."

Schlenker: "Als ich Wirtschaft studiert habe, war Marketing mein Schwerpunkt, also war es klar, dass ich im Marketingbereich arbeiten würde. Zum Frauenfußball - ich habe selbst viele Jahre gespielt und als ich nach Dortmund kam, war eine meiner ersten Fragen an meinen Chef: 'Hey, ich liebe es, Fußball zu spielen und der BVB ist mein Lieblingsverein, also warum ist es nicht möglich, für diesen tollen Verein Fußball zu spielen?' Es war immer mein Traum, im schwarz-gelben Trikot zu spielen und als wir anfingen, über die Gründung dieser Frauenfußballabteilung nachzudenken, war ich hier und sagte: 'Hey, das ist mein Thema! Bitte lasst mich das machen'. Deshalb bin ich jetzt seit zwei Jahren für die Frauenfußballabteilung verantwortlich."

Svenja Schlenker: "Ich habe während meines Studiums angefangen. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und musste ein Praktikum machen, das habe ich bei Borussia Dortmund gemacht - und ich habe Borussia Dortmund nie wieder verlassen! Ich habe in der Marketingabteilung angefangen. Ich war für die Kinder- und Jugendabteilung zuständig und schließlich auch für Großveranstaltungen wie Saisoneröffnungsfeiern oder Pokalendspiele in London oder in Berlin."

Schlenker: "Im Moment spielen wir in unserer Fußballakademie. Normalerweise tragen wir unsere Heimspiele in unserem alten BVB-Stadion aus, dem Stadion Rote Erde. Aber im Moment wird es umgebaut, deshalb mussten wir umziehen. Dort ist es nur erlaubt, vor 500 Fans zu spielen. Letzte Saison hatten wir im Schnitt, glaube ich, 750 Leute. Dort ist die Atmosphäre besser, die Fans können sitzen. In unserer Fußballakademie müssen die Fans stehen, es ist also nicht so gemütlich wie im Stadion. Wenn wir auswärts spielen, kommen im Durchschnitt etwa 300 Fans. Manchmal sind es auch nur 150, aber dieses Wochenende waren es etwa 500. Das hängt vom anderen Verein und manchmal auch vom Wetter ab."

Schlenker: "Wir trainieren zwei oder drei Tage in der Woche. Das hängt davon ab, wie viele Spiele wir haben. Wir haben ziemlich gute Trainingseinrichtungen in unserer Fußballakademie. Es ist ein großartiges Trainingsgelände mit großartigen Einrichtungen drum herum. Ich weiß nicht, ob andere kleine Vereine in den unteren Ligen über solche Einrichtungen verfügen."

Schlenker: "Es drehte sich alles um den Frauenfußball. Die erste Frage lautete: Sollen wir Frauenfußball einführen oder nicht? Die meisten haben mit Ja geantwortet, ich glaube, etwa 89 Prozent. Dann hatten wir einige Optionen, wie wir anfangen sollten. Zum Beispiel, eine Lizenz zu kaufen oder mit einem Verein in einer höheren Liga zu kooperieren, oder wie jetzt in Dortmund in der untersten Liga zu beginnen. Dann haben wir sie auch gefragt, ob sie die Mannschaft unterstützen würden und wie sehr sie sich für Frauenfußball im Allgemeinen interessieren. Sehen sie sich nur lokale Spiele an? Kennen sie z.B. die Frauen-Bundesliga? Schnelle Fragen wie diese."

© imago images

Schlenker: "Müssen vorerst aufhören, weitere Mannschaften aufzubauen"

Gibt es Pläne, Jugendmannschaften für die Frauenmannschaft zu gründen?

Schlenker: "Wir werden in der nächsten Saison eine U17-Mannschaft aufstellen. Wir haben also eine erste Mannschaft, die es seit der letzten Saison gibt. Im vergangenem Sommer haben wir eine zweite Mannschaft gegründet, die ebenfalls in der untersten Spielklasse antritt, und, wie gesagt, im nächsten Sommer eine U17-Mannschaft. Vielleicht müssen wir vorerst aufhören, weitere Mannschaften aufzubauen, weil wir an unsere Einrichtungen denken müssen. Es gibt keine anderen Trainingszeiten, keine Plätze mehr für Heimspiele und so weiter. Wenn wir also in Zukunft eine U15-Mannschaft oder eine U13-Mannschaft oder was auch immer gründen wollen, wird es wohl noch ein paar Jahre dauern, denke ich."

Ich habe gesehen, dass Roman Weidenfeller Sie besucht hat. Was hat er mit dem Team gemacht?

Schlenker: "Einerseits beobachtet er uns. Er verfolgt unsere Geschichte. Ich kenne ihn seit etwa 14 Jahren, weil ich seit mehr als 15 Jahren für den BVB arbeite und er in dieser Zeit unser Torwart war. Ich habe ihn gebeten, ein spezielles Training für die Torhüterinnen zu machen, und er sagte: 'Ja, natürlich. Warum nicht? Das mache ich sehr gerne'. Er ist zwar kein Trainer oder so etwas, aber er sagte: 'Ja, ich mache das für euch' - und es hat sowohl Roman als auch den Mädchen sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir werden das in ein paar Monaten oder so wiederholen."

Als Sie das erste Team gründeten, war das während der Pandemie. Wie haben Sie in dieser Zeit Spieler und Mitarbeiter rekrutiert?

Schlenker: "Das war nicht so cool. Was die Trainer anbelangt, war es in Ordnung, weil wir ein erstes Treffen über Zoom oder Teams gemacht haben und dann ein Treffen mit nur zwei Leuten persönlich hatten - das war während der Pandemie erlaubt. Ich hatte immer den Traum, ein komplettes schwarz-gelbes Wochenende mit Trainingseinheiten für interessierte Mädchen und Frauen zu veranstalten, jedes Mädchen und jede Frau einzuladen, die in unserem Trikot Fußball spielen möchte, aber das war leider nicht erlaubt. Wir mussten beschließen, ein paar Videosessions zu machen. Wir haben sie gebeten, ein paar Dribblings und Koordinationsübungen zu machen und so weiter, und sie mussten uns etwas über sich erzählen. Dann haben wir uns die Videos von allen angesehen - die Trainer, ich und mein Team. Wir haben uns jedes Video ein- oder zweimal angeschaut. Es waren mehr als 150, also hat das sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Dann durften wir zwei Trainingseinheiten mit den besten 50 Mädchen absolvieren, und an diesen beiden Abenden konnten wir entscheiden, wer in unsere Mannschaft aufgenommen wird."

Gibt es Dinge, auf die Sie bei den Trainern und Spielerinnen achten, damit sie gut zum BVB passen?

Schlenker: "Bei den Trainern war es mir wichtig, dass sie verstehen, was Borussia Dortmund ist, was diese Marke ausmacht und natürlich sollten sie wissen, was es bedeutet, für den BVB zu arbeiten. Sie sollten in der Lage sein, es zu leben, den Verein zu repräsentieren. Bei unserem Cheftrainer war es sehr einfach, denn er ist in Dortmund geboren, er hat eine Dauerkarte für das große Stadion. Er hat schon eine Frauenmannschaft in der dritten Liga trainiert, also hat er auch Erfahrungen als Trainer und vor allem als Frauentrainer. Das war am Ende einfach und wenn man an die Mädels denkt, die sind alle von Herzen schwarz-gelb. Es ist eine große Freude für sie, für den Verein zu spielen, den sie lieben."