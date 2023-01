Union Berlin gastiert heute am 18. Bundesliga-Spieltag bei Hertha BSC. Alle Informationen zu der Übertragung des Stadtderbys und wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Samstag, den 28. Januar, kommt es in der Bundesliga zum Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin. Die Begegnung am 18. Spieltag der Bundesliga startet um 15.30 Uhr im Olympiastadion in Berlin.

Der Auftakt nach der Winterpause verlief für Hertha BSC alles andere als zufriedenstellend. Einer 1:3-Niederlage am vergangenen Samstag gegen den VfL Bochum folgte unter der Woche eine herbe 0:5-Klatsche gegen den VfL Wolfsburg. Hertha BSC liegt in der Tabelle damit aktuell nur auf dem 17. Platz und steckt tief in der Krise. Wie reagiert das Team von Sandro Schwarz heute auf die schwachen Auftritte im neuen Jahr?

Union Berlin hingegen startete mit einem Sieg in das neue Kalenderjahr. Beim 3:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim gaben sich die Unioner keine Blöße und festigten ihren Platz im oberen Tabellendrittel. Die heutigen Gäste gewannen zudem unter der Woche mit 2:1 gegen Werder Bremen. Union Berlin geht in jedem Fall als Favorit in das heutige Duell gegen die Hertha. Die vergangenen Duellen gegen Hertha BSC dominierten die Unioner. Drei Siege holte das Team von Urs Fischer zuletzt gegen die Hertha.

Hertha BSC vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Christensen - Pekarik, Uremovic, Kempf, Plattenhardt - Tousart, S. Serdar - Lukebakio, Boetius, M. Richter - Kanga

Christensen - Pekarik, Uremovic, Kempf, Plattenhardt - Tousart, S. Serdar - Lukebakio, Boetius, M. Richter - Kanga Union Berlin: Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Juranovic - Schäfer, Haberer - Jordan, Becker

Hertha BSC vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Im TV und Livestream zeigt der Pay-TV-Sender Sky am heutigen Tag die Begegnung zwischen Hertha BSC und Union Berlin live und und in voller Länge. Sky besitzt nämlich die exklusiven Übertragungsrechte an allen Bundesligaspielen am Samstag.

Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport UHD zeigt der Pay-TV-Sender das Stadtderby ab 15.15 Uhr. Als Kommentator des Spiels fungiert Kai Dittmann. In der Konferenz überträgt Sky die Begegnung zudem auf Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event.

Sky bietet Euch am heutigen Tag gleich zwei Möglichkeiten, die Partie zwischen Hertha BSC und Union Berlin im Livestream zu erleben. Zum einen könnt Ihr bei Sky das Angebot von WOW buchen, welches es Euch ermöglicht, das Derby live und in voller Länge im Livestream zu sehen. Als Sky-Kunden seht Ihr Euer gesamtes Programm zudem in der Sky-Go-App.

Hertha BSC vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die heutigen Bundesligaduelle im Überblick

Datum Begegnung Anpfiff Sa., 29.01 Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg 15.30 Uhr Sa., 29.01 SC Freiburg vs. FC Augsburg 15.30 Uhr Sa., 29.01 Hertha BSC vs. Union Berlin 15.30 Uhr Sa., 29.01 Mainz 05 vs. VfL Bochum 15.30 Uhr Sa., 29.01 TSG Hoffenheim vs. Borussia Mönchengladbach 15.30 Uhr Sa., 29.01 FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt 18.30 Uhr

Hertha BSC vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Im Liveticker verfolgt SPOX am heutigen Tag für Euch das Bundesligaspiel zwischen Hertha BSC und Union Berlin. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde des Stadtderbys. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

