Die Bundesliga ist zurück - und wie! Gleich das erste Spiel im neuen Jahr verspricht ein besonderes zu werden: Der FC Bayern gastiert bei RB Leipzig. Hier erfahrt Ihr, ob der Süd-Ost-Klassiker am Freitag auch im Free-TV und kostenlosen Livestream zu sehen sein wird.

In normalen Jahren muss ein deutscher Fussballfan lediglich rund drei Wochen warten, bis die Rückrunde nach der Winterpause wieder Fahrt aufnimmt. Diesmal jedoch war alles anders.

So währte die Saison-Unterbrechung nicht drei, sondern ganze zehn Wochen. Von einem Rückrundenstart kann indes auch keine Rede sein, schließlich pausierte man ja bereits nach dem 15. Spieltag. Der Wechsel zur zweiten Saisonhälfte wird nun erst Ende Januar folgen.

Ein Novum nach dem anderen also. Und dennoch kann man sich nun auf den langersehnten Bundesliga-Restart freuen. Warum? Wir verraten's Euch.

© getty Die letzte Begegnung beider Teams datiert zurück auf den 5. Februar 2022. Damals gewannen die Bayern das Spiel knapp mit 3:2, dank des Eigentores von Leipzigs Gvardiol (Mitte, weiß).

FC Bayern heute live im Free-TV: So seht Ihr den Rückrunden-Auftakt gegen RB Leipzig

Es ist DIE gute Nachricht zum Start der Bundesliga 2023: Das heutige Topspiel zwischen Leipzig und den Bayern wird tatsächlich im Free-TV zu sehen sein. Das heißt: Endlich mal nicht auf kostspielige Abonnements und Mitgliedschaften angewiesen sein, sondern einfach nur Fernseher an und los!

Welcher TV-Sender das Spiel zeigen wird und welche Optionen es im Livestream gibt, das und mehr erfahrt Ihr im Folgenden.

FC Bayern vs. RB Leipzig heute live im Free-TV

Um das Freitagabendspiel heute live im linearen Fernsehen zu verfolgen, müsst Ihr lediglich den Kanal Sat.1 aufrufen. Der Privatsender hat sich im Vorlauf der Saison die Rechte für eine kleine Auswahl an Bundesligaspielen gesichert, das kommende Duell zwischen den Bayern und Leipzig gehört auch dazu.

Der Vorberichterstattung zur Partie wird man sich um 19 Uhr annehmen. Als Moderator wird Matthias Opdenhövel im Einsatz sein. Ihm zur Seite stehen unter anderem Kommentator Wolff Fuss sowie als Experte der Nationaltrainer der Türkei Stefan Kuntz.

FC Bayern vs. RB Leipzig heute im kostenlosen Livestream

Parallel dazu bietet Sat.1 auch einen kostenfreien Livestream an. Dieser findet sich unter anderem auf der Plattform JOYN. Die Übertragung geht zwar mit zusätzlichen Werbespots einher, bleibt dafür aber gratis. Wer auf die Werbung verzichten will, sollte das Premium-Abo für 6,99 Euro in Betracht ziehen. Hier gibt's weitere Infos dazu.

Eine Alternative zur Sat.1-Übertragung stellt übrigens die Streamingplattform DAZN zur Verfügung. Hier bedarf der Zugriff jedoch einem entsprechenden Abonnement. Über diesen Link könnt Ihr Euch einen Überblick über alle Modelle verschaffen.

Leipzig: Gulacsi - Henrichs, Klostermann, Gvardiol, Halstenberg - Schlager, Laimer - Szoboszlai, Olmo - Silva, Forstenberg

Bayern: Ulreich - Blind, Pavard, Upamecano, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Gnabry - Choupo-Moting

Bundesligaspiel am 16. Spieltag

RB Leipzig vs. FC Bayern München

Freitag, um 20.30 Uhr

Red Bull-Arena in Leipzig

