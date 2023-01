Die erste englische Woche nach der Winterpause steht an in der Bundesliga, heute wird der Auftakt mit vier Spielen gemacht. Aber wo könnt Ihr das Spektakel im TV und Livestream sehen? DAZN oder Sky? Wir liefern Antworten.

Nach der WM-Pause müssen im Januar noch einige Spiele aus der Hinrunde nachgeholt werden - heute geht es mit der ersten Fuhre los. Den Abend eröffnen der FC Schalke 04 und RB Leipzig um 18.30 Uhr, im Anschluss folgen um 20.30 Uhr noch drei weitere Duelle: FC Bayern München vs. 1. FC Köln, TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart und Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg.

Bundesliga, 17. Spieltag: Die Spiele am Dienstag

Uhrzeit Heim Auswärts 18.30 Uhr FC Schalke 04 RB Leipzig 20.30 Uhr FC Bayern München 1. FC Köln 20.30 Uhr TSG Hoffenheim VfB Stuttgart 20.30 Uhr Hertha BSC VfL Wolfsburg

Aber welche Anlaufstelle müsst Ihr wählen, wenn Ihr die Spiele heute im TV und Livestream sehen möchtet? Dieser Artikel klärt auf.

DAZN oder Sky? Wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute live im TV und Livestream

Generell sind die Übertragungsrechte in dieser Saison einfach zu merken: DAZN zeigt alle Freitags- und Sonntagsspiele, Sky kümmert sich um alle Partien an den Samstagen. Wer ist also heute dran? Sky! Der Pay-TV-Sender zeigt alle Begegnungen im TV und Livestream via SkyGo oder WOW. Wie gewohnt ist dieses Angebot kostenpflichtig, bei einer Begegnung gibt es jedoch auch eine Gratisoption.

© getty Der FC Bayern empfängt heute den 1. FC Köln.

Und das ist die Partie zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln. Diese wird nämlich von SAT.1 übertragen, den kostenlosen Livestream gibt's auf ran.de. Los geht's dort um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung, folgendes Personal ist für Euch im Einsatz:

Experte: Stefan Kuntz

Moderation: Matthias Opdenhövel

Kommentiert von: Wolff-Christoph Fuss, Andrea Kaiser und Matthias Killing

Bundesliga, 17. Spieltag: Die Spiele heute im Liveticker auf SPOX

Auch wir sind in Sachen Bundesliga natürlich mit von der Partie und tickern alle Duelle des Tages live mit.

© getty RB Leipzig ist heute beim FC Schalke 04 zu Gast.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 17. Spieltag